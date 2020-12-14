Общество
17 минут назад
При подаче тепла в Липецке на улице Морская забили фонтаны
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«Вот так у нас дали отопление», — сетуют жильцы.
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Жильцы дома №17 по улице Морская накануне прислали в редакцию GOROD48 видео подачи отопления после крупной аварии.
— Изо всех мест льётся, дом сначала замёрз, потом его затопило — вот так у нас включили отопление, — говорит автор видео. — Везде вода, мебели и полу — конец. Все стены, всё мокрое, даже из светильника капает вода.
— У нас центральное отопление, — сообщила GOROD48 Елена Сущевская. — Отопление отключили, сутки не было тепла, за это время трубы замерзли. Ремонтная бригада приехала, сваркой отогревали трубы, наделали дырок в них и ничего не заделали. Из них теперь все время льется вода. А у нас от напора прорвало в доме трубу, всю комнату залило кипятком, полы теперь волнами, мебель придется выбросить. Кто за это теперь должен отвечать?
— Теплоснабжение жилого дома по адресу Морская, 17 восстановлено, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» Сергей Панарин. — Если собственник считает, что действия ресурсоснабжающей организации привели к порче его имущества, то он должен обратиться в компанию, чтобы ее представители выехали на место и вместе с собственником осмотрели помещение и составили акт. Письменное обращение необходимо направить на адрес г. Липецк ул. Московская, 8а или по электронной почте knc@lipetsk.quadra.ru
— Изо всех мест льётся, дом сначала замёрз, потом его затопило — вот так у нас включили отопление, — говорит автор видео. — Везде вода, мебели и полу — конец. Все стены, всё мокрое, даже из светильника капает вода.
— У нас центральное отопление, — сообщила GOROD48 Елена Сущевская. — Отопление отключили, сутки не было тепла, за это время трубы замерзли. Ремонтная бригада приехала, сваркой отогревали трубы, наделали дырок в них и ничего не заделали. Из них теперь все время льется вода. А у нас от напора прорвало в доме трубу, всю комнату залило кипятком, полы теперь волнами, мебель придется выбросить. Кто за это теперь должен отвечать?
— Теплоснабжение жилого дома по адресу Морская, 17 восстановлено, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» Сергей Панарин. — Если собственник считает, что действия ресурсоснабжающей организации привели к порче его имущества, то он должен обратиться в компанию, чтобы ее представители выехали на место и вместе с собственником осмотрели помещение и составили акт. Письменное обращение необходимо направить на адрес г. Липецк ул. Московская, 8а или по электронной почте knc@lipetsk.quadra.ru
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