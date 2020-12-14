58-летний боксер убил приятеля ударом кулака, труп спрятал в овраге, а улики сжег в печи

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, 11 декабря в селе Новоникольское Усманского района обвиняемый выпивал с 39-летним соседом. Мужчины поссорились и обвиняемый нанес гостю удары кулаками по телу, причинив тупую травму живота. От полученной травмы потерпевший скончался. Тело соседа мужчина фигурант перетащил в лесополосу, где оставил в овраге, а личные вещи потерпевшего сжег в печи.



- Спустя сутки о смерти потерпевшего в результате злоупотребления алкоголем в его доме он сообщил знакомой, спросив совета о дальнейших действиях. При проверке сотрудниками правоохранительных органов сведений о смерти жителя села, мужчина сознался в содеянном, - сообщает пресс-служба регионального СКР.



Мужчина задержан. При допросе подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, сообщив, что профессионально занимался боксом, и удары гостю наносил со всей силы за то, что тот не хотел покидать его дом. Показания он подтвердил при их проверке следователем на месте преступления, и показал место, где спрятал тело.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

