Общество

27 минут назад

Прокурор области вступился за инвалида Великой Отечественной войны

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#75-летие Победы
Прокурор области вступился за инвалида Великой Отечественной войны

По иску Геннадия Анисимова 96-летнего ветерана поставят на жилищный учет.

Задонский районный суд восстановил права 96-летнего инвалида Великой Отечественной войны Сергея Базыкина, обратившегося за защитой к прокурору Липецкой области Геннадию Анисимову.

В принятом прокуратурой к производству обращении дочь 96-летнего инвалида Великой Отечественной войны Любовь Лежнева просила оказать содействие ее отцу Сергею Базыкину в решении жилищного вопроса. Проверка установила, что Сергей Базыкин родился в 1924 году в одном из сел Задонского района. В боях Великой Отечественной войны призывник был тяжело ранен, в боях, награждался соответствующими медалями и орденами, был признан инвалидом Великой Отечественной войны.

В сентябре 2020 года Сергей Базыкин обратился в администрацию Задонского района в целях улучшения своих жилищных условий. Но инвалиду отказали на формальных основаниях - в связи с имеющимися противоречиями в дате рождения в документах и отсутствием в военном комиссариате подтверждения его участия в Великой Отечественной войне.

Проверка показала, что в имеющихся в военном комиссариате воинских документах датой рождения участника и инвалида Великой Отечественной войны указан 1925 год. В связи с наличием в воинских документах этой неверной даты рождения фронтовик был лишен возможности в реализации гарантированного Конституцией РФ права на улучшение жилищных условий как участник и инвалид Великой Отечественной войны.

- В целях защиты прав прокурор Задонского района обратился в суд с исковым заявлением о признании инвалида войны нуждающимся в улучшении жилищных условий. Решением Задонского районного суда требования прокурора удовлетворены. На администрацию Задонского района возложена обязанность поставить инвалида войны на жилищный учет. Исполнение решения суда взято на особый контроль прокурором области, - сообщает пресс-служба ведомства.
350
#75-летие Победы

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