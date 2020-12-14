Общество
30 минут назад
Липецкий форум соберет молодежь из четырех городов
Традиционный «Диалог цивилизаций» в 2020 году проведут в онлайн-формате.
Завтра в Липецке стартует межрегиональный молодежный форум «Диалог цивилизаций». В 2020 году в мероприятии примут участие порядка 400 представителей четырех городов России -Липецка, Москвы, Твери, Кисловодска, сообщает городской отдел по работе с молодежью.
В этом году «Диалог цивилизаций» проведут в онлайн-формате. На форуме участники смогут принять участие в социальных, спортивно-прикладных, творческих и патриотических программах, а также в программах для наставников. Формат проведения онлайн. Участники посоревнуются в направлениях: «Экономика», «Политика», «Культура», «Социология», «Журналистика», «Медиа», «Спорт и Безопасность», «Социальное проектирование».
В рамках форума будут разработаны 35 проектов для реализации в 2021 году командами молодежного самоуправления.
В этом году «Диалог цивилизаций» проведут в онлайн-формате. На форуме участники смогут принять участие в социальных, спортивно-прикладных, творческих и патриотических программах, а также в программах для наставников. Формат проведения онлайн. Участники посоревнуются в направлениях: «Экономика», «Политика», «Культура», «Социология», «Журналистика», «Медиа», «Спорт и Безопасность», «Социальное проектирование».
В рамках форума будут разработаны 35 проектов для реализации в 2021 году командами молодежного самоуправления.
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