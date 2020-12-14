Общество

30 минут назад

Липецкий форум соберет молодежь из четырех городов

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#молодежь #форум
Липецкий форум соберет молодежь из четырех городов

Традиционный «Диалог цивилизаций» в 2020 году проведут в онлайн-формате.

Завтра в Липецке стартует межрегиональный молодежный форум «Диалог цивилизаций». В 2020 году в мероприятии примут участие порядка 400 представителей четырех городов России -Липецка, Москвы, Твери, Кисловодска, сообщает городской отдел по работе с молодежью.

В этом году «Диалог цивилизаций» проведут в онлайн-формате. На форуме участники смогут принять участие в социальных, спортивно-прикладных, творческих и патриотических программах, а также в программах для наставников. Формат проведения онлайн. Участники посоревнуются в направлениях: «Экономика», «Политика», «Культура», «Социология», «Журналистика», «Медиа», «Спорт и Безопасность», «Социальное проектирование».

В рамках форума будут разработаны 35 проектов для реализации в 2021 году командами молодежного самоуправления.
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#молодежь #форум

Комментарии (1)

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Полный

24 минуты назад
Бред.А как же,коронавирус.
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