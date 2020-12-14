Общество

52 минуты назад

Содержание депутатов в городах и селах различается почти в 250 раз

14 482
#оплата #депутат
4
Содержание депутатов в городах и селах различается почти в 250 раз

Определена оплата труда для сотрудников 322 муниципалитетов в 2021 году.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о нормативах формирования расходов в 2021 году на оплату труда депутатов и выборных должностных лиц, которые работают на постоянной основе, и муниципальных служащих.

Самое высокие содержание определено для депутатов и чиновников Липецка: до 378 194 рублей и 50 копеек. Существенно дешевле бюджету обойдутся народные слуги из Ельца – до 77 109 рублей. Объем содержания служащих и депутатов находится в прямой корреляции с численностью населения. Так, в районах, где проживает менее 20 000 человек, содержание определено в 31 361 рубль, от 28 до 36 тысяч человек – от 41 409 рублей до 48 631 рубля. Оплата труда слуг народа в Лебедянском районе, где проживает более 36 000 человек, должна быть не выше 52 737 рублей. Депутаты Грязинского района, как максимум, могут получать по 44 456 рублей, а вот народные избранники города Грязи – до 12 631 рубля.

Дешевле всего обойдется содержание депутатов и чиновников в сельсоветах. Если в муниципалитете живет менее 1 000 человек, то народный избранник получит не более 1 561 рубля и 70 копеек. Всего в рамках постановления определена оплата труда для сотрудников 322 муниципалитетов.
14 482
#оплата #депутат
4

Комментарии (14)

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Как гость
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Я не понял

4 минуты назад
это в месяц или за год? А почему такие дорогие мандаты в Липецке?
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Липчанка

10 минут назад
"Слуги" народа... А нужны ли они нам за такие деньги? Скоро с протянутой рукой придется выходить чтобы содержать таких "Слуг народа"
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Зато

11 минут назад
На лечение детей собираем по телевизору.Денег нет,но вы держитесь.
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Петр I

11 минут назад
Какова работа ,такова и плата !
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Сельхоздепутат

14 минут назад
Чавой то Вы тут , ни в одном сельсовете и райсовете НЕТ ДЕПУТАТОВ РАБОТАЮЩИХ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. Вон в Липецком горсвете, кроме зарплаты, перед каждой сессией и во время перерыва кофе брейк устраивать, да еще в помощь до 40 сотрудников АППАРАТА.
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Гость

24 минуты назад
н-дя, вот это зарплата! Артамонов за какие заслуги? Посмотрите на пенсии
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Вывод

25 минут назад
А может на МРОТ всех? Все равно автомобиль и водитель казённые, жильё у них оплачивает казна города, района или льгота чуть ли не70%. В магазини они не отовариваются всё возят по закупочным ценам от производителя. Зачем им денги? Денги это зло от них все беды.
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А нужны они

27 минут назад
только для коллективной безответственности.... может сократить расходы......,
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Я не понял

29 минут назад
это в месяц или за год? А почему такие дорогие мандаты в Липецке?
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555+

32 минуты назад
А на фига нам эти депутаты, для обычных людей от них толку 0, так еще и лишние расходы из бюджета, в статье указаны суммы зарплат, а ведь еще с зарплаты уплачиваются страховые взносы (30% как минимум) и это опять из бюджета
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