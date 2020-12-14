Общество
52 минуты назад
Содержание депутатов в городах и селах различается почти в 250 раз
Определена оплата труда для сотрудников 322 муниципалитетов в 2021 году.
Глава администрации Липецкой области подписал постановление о нормативах формирования расходов в 2021 году на оплату труда депутатов и выборных должностных лиц, которые работают на постоянной основе, и муниципальных служащих.
Самое высокие содержание определено для депутатов и чиновников Липецка: до 378 194 рублей и 50 копеек. Существенно дешевле бюджету обойдутся народные слуги из Ельца – до 77 109 рублей. Объем содержания служащих и депутатов находится в прямой корреляции с численностью населения. Так, в районах, где проживает менее 20 000 человек, содержание определено в 31 361 рубль, от 28 до 36 тысяч человек – от 41 409 рублей до 48 631 рубля. Оплата труда слуг народа в Лебедянском районе, где проживает более 36 000 человек, должна быть не выше 52 737 рублей. Депутаты Грязинского района, как максимум, могут получать по 44 456 рублей, а вот народные избранники города Грязи – до 12 631 рубля.
Дешевле всего обойдется содержание депутатов и чиновников в сельсоветах. Если в муниципалитете живет менее 1 000 человек, то народный избранник получит не более 1 561 рубля и 70 копеек. Всего в рамках постановления определена оплата труда для сотрудников 322 муниципалитетов.
Самое высокие содержание определено для депутатов и чиновников Липецка: до 378 194 рублей и 50 копеек. Существенно дешевле бюджету обойдутся народные слуги из Ельца – до 77 109 рублей. Объем содержания служащих и депутатов находится в прямой корреляции с численностью населения. Так, в районах, где проживает менее 20 000 человек, содержание определено в 31 361 рубль, от 28 до 36 тысяч человек – от 41 409 рублей до 48 631 рубля. Оплата труда слуг народа в Лебедянском районе, где проживает более 36 000 человек, должна быть не выше 52 737 рублей. Депутаты Грязинского района, как максимум, могут получать по 44 456 рублей, а вот народные избранники города Грязи – до 12 631 рубля.
Дешевле всего обойдется содержание депутатов и чиновников в сельсоветах. Если в муниципалитете живет менее 1 000 человек, то народный избранник получит не более 1 561 рубля и 70 копеек. Всего в рамках постановления определена оплата труда для сотрудников 322 муниципалитетов.
Комментарии (14)
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Я не понял
Липчанка
Зато
Петр I
Сельхоздепутат
Гость
Вывод
А нужны они
Я не понял
555+