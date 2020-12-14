На сбегавшего от сотрудников ГИБДД водителя составили несколько протоколов

Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

На мужчину, которого догнали сотрудники ГИБДД при попытке покинуть место происшествия, были составлены сразу несколько протоколов: по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» - от медосвидетельствования после ДТП он отказался, по статье 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - он ездил без страховки, по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» - у мужчины уже было несколько неоплаченных штрафов. Кроме того, водитель ответит за вред, нанесённый здоровью потерпевших.





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