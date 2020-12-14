Происшествия
53 минуты назад
На сбегавшего от сотрудников ГИБДД водителя составили несколько протоколов
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Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.
13 декабря в районе Кольца трубного завода в Липецке произошло ДТП, видео которого сразу облетело все соцсети: был запечатлен не только сам момент аварии на перекрёстке, но и то, что случилось после неё - мужчина попытался покинуть место ДТП, но его догнали сотрудники ГИБДД. Сегодня стали известны подробности этого происшествия.
Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, 13 декабря на Кольце трубного завода 31-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа Сид», в результате чего в «Киа» пострадали два человека.
Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, 13 декабря на Кольце трубного завода 31-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа Сид», в результате чего в «Киа» пострадали два человека.
На мужчину, которого догнали сотрудники ГИБДД при попытке покинуть место происшествия, были составлены сразу несколько протоколов: по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» - от медосвидетельствования после ДТП он отказался, по статье 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - он ездил без страховки, по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» - у мужчины уже было несколько неоплаченных штрафов. Кроме того, водитель ответит за вред, нанесённый здоровью потерпевших.
Фото - скриншот с vk.com
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