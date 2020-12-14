Происшествия

53 минуты назад

На сбегавшего от сотрудников ГИБДД водителя составили несколько протоколов

950
#ДТП
3
На сбегавшего от сотрудников ГИБДД водителя составили несколько протоколов

Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

13 декабря в районе Кольца трубного завода в Липецке произошло ДТП, видео которого сразу облетело все соцсети: был запечатлен не только сам момент аварии на перекрёстке, но и то, что случилось после неё - мужчина попытался покинуть место ДТП, но его догнали сотрудники ГИБДД. Сегодня стали известны подробности этого происшествия.

Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, 13 декабря на Кольце трубного завода 31-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа Сид», в результате чего в «Киа» пострадали два человека.

На мужчину, которого догнали сотрудники ГИБДД при попытке покинуть место происшествия, были составлены сразу несколько протоколов: по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» - от медосвидетельствования после ДТП он отказался, по статье 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - он ездил без страховки, по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» - у мужчины уже было несколько неоплаченных штрафов. Кроме того, водитель ответит за вред, нанесённый здоровью потерпевших.

Фото - скриншот с vk.com
950
#ДТП
3

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области машина провалилась под лёд
#спасатели
3
В Липецкой области машина провалилась под лёд

28 минут назад

Происшествия
В Ельце охранники задержали грабителей на выходе из ювелирного магазина
#разбой #ограбление
В Ельце охранники задержали грабителей на выходе из ювелирного магазина

51 минуту назад

Происшествия
В Добринском районе подняли на вилы злодея, уничтожавшего живность
#хорёк #нападение
18
В Добринском районе подняли на вилы злодея, уничтожавшего живность

сегодня, 11:35

Происшествия
С места массовой аварии госпитализировали двух человек
#авария #ДТП
4
С места массовой аварии госпитализировали двух человек

сегодня, 10:47

Происшествия
Погоню за вишневой «девяткой» записали камеры наблюдения
#погоня
33
Погоню за вишневой «девяткой» записали камеры наблюдения

сегодня, 09:57

Происшествия
Житель Липецкой области ответил в суде за эпизод из «Южного парка»
#экстремизм
27
Житель Липецкой области ответил в суде за эпизод из «Южного парка»

сегодня, 09:41

Происшествия