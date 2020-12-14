В Добринском районе подняли на вилы злодея, уничтожавшего живность

Две недели хорёк «терроризировал» приусадебные хозяйства села Нижняя Матрёнка

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Как сообщил глава Нижнематренского сельского Владимир Батышкин на свое страничке в Инстаграм, более двух недель «хладнокровный убийца» держал в страхе жителей улицы Центральная села Нижняя Матрёнка.По словам Сергея Батышкина, в одном дворе были задушены 15 кур, в двух других - до 10-ти в каждом.«Но наказание всегда настигает злодеев! На последнем месте преступления, где хорёк успел убить пять кур, он был настигнут двумя местными жителями и после продолжительной схватки ликвидирован! Как сказал один из героев: "Теперь улица может спать спокойно!», - сообщает глава и поблагодарил местных жителей Сергея и Александра за ликвидацию «хладнокровного убийцы.