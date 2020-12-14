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В Добринском районе подняли на вилы злодея, уничтожавшего живность

18 3257
#хорёк #нападение
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В Добринском районе подняли на вилы злодея, уничтожавшего живность

Две недели хорёк «терроризировал» приусадебные хозяйства села Нижняя Матрёнка

Как сообщил глава Нижнематренского сельского Владимир Батышкин на свое страничке в Инстаграм, более двух недель «хладнокровный убийца» держал в страхе жителей улицы Центральная села Нижняя Матрёнка.

По словам Сергея Батышкина, в одном дворе были задушены 15 кур, в двух других - до 10-ти в каждом. 

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«Но наказание всегда настигает злодеев! На последнем месте преступления, где хорёк успел убить пять кур, он был настигнут двумя местными жителями и после продолжительной схватки ликвидирован! Как сказал один из героев: "Теперь улица может спать спокойно!», - сообщает глава и поблагодарил местных жителей Сергея и Александра за ликвидацию «хладнокровного убийцы.

Фото: www.instagram.com/vadimbatyshkin

18 3257
#хорёк #нападение
3

Комментарии (18)

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Сергей

10 минут назад
А как же зашита животных?
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Марина

11 минут назад
И куда дели хорька? Шапку сшили? Фото в студию!
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не из вашего района.......

11 минут назад
В деревне жизнь протекает медленно и скучно, а этот эпизод - новость "всемирного" масштаба
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Animal Planet.

12 минут назад
Молодцы серГей и александр! Заслуживают медаль хероя России. Искололи животное вилами,даже фото сделали,скорее всего даже гордитесь собой! А что вместе с жертвой фото не сделали,как тогда делали в 41 году???? Вместо того чтобы пить самогон сутками,лучше бы укрепили сарай. В деревнях,а особенно таких глухих как эта матрешка,или матренка,так относиться к животным это в порядке вещей.Жестокое обращение с животными,как оно есть.
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Ужас

25 минут назад
Больше писать не о чем? Фигню всякую пишут. Скоро будут писать кк Иван Ильич из села телюлюй победил понос мучающий его 3 дня
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Мария Антуанетта

29 минут назад
Сенсация как будто террориста номер 1 ликвидировали)))
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Планета облизьян

30 минут назад
Я уж подумал, что перимейсон таки попался, а тут какой-то несчастный хорь.. :-(
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ВВ

32 минуты назад
Может,колхозанам сараи и курятники нормальные делать?..Деньги,нябось в гаманках носють,а не торчат из карманов...Так и куры-те же деньги...А хорьки не понимают,что им можно ,ачто нельзя...
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место пусто не бывает.

36 минут назад
На его место придёт другой, ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ.
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сельский дед

36 минут назад
цирк, дауны в город переехали из колхозов,все газоны перекопали своими повозками.
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