вчера, 23:29
С нового года цены на сахар и масло могут заморозить
Представители бизнеса могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.
Представители бизнеса могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.
Речь идет о 95 рублях за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и 110 рублях — на полке, а также о 36 и 45 рублях за один кг сахара соответственно, - сообщалось ранее.
Новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями. 14 декабря в первой половине дня стороны проведут еще одну серию совещаний. Уже во второй половине дня предложения направят в правительство на оценку. Один из источников добавил, что стороны, по сути, обсуждают государственное регулирование цен. И основной риск здесь — зафиксировать стоимость продукции на том уровне, который не выгоден производителям. В таком случае они могут приостановить поставки товаров в торговые сети, а это значит, что дефицит сахара и подсолнечного масла может стать вполне реальной проблемой. Поэтому важно, с одной стороны, «не прижать» производителей, а с другой — не дать им повышать цены бесконечно в попытке компенсировать будущие возможные потери.
Многие производители поддерживают новый формат работы, - рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, в организации рады, что государство наконец вмешается в процесс ценообразования.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что, согласно данным на ноябрь 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, из базовых продуктов питания на полке увеличились в цене две позиции — сахар и подсолнечное масло. Триггером роста стали поставщики этих товарных групп, которые подняли закупочные цены на них более чем в два раза, - добавил Евтухов.
Производители подсолнечного масла готовы снижать цены на свою продукцию, не дожидаясь повышения пошлины на экспорт подсолнечника, - сообщал "Интерфаксу" директор Масложирового союза Михаил Мальцев.
Проблему роста цен на базовые продукты еще 9 декабря во время совещания по экономическим вопросам поднял президент РФ Владимир Путин. Глава государства, к примеру, отметил, что подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука на 12,9%, макаронные изделия на 10,5%, а хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Кроме того, в разы увеличились и цены на сахарный песок. И если реально располагаемые доходы, согласно данным статистики, упали на 4,3%, то сахар вырос в цене на 71% с лишним.
"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь", - подчеркнул российский лидер.