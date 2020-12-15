С нового года цены на сахар и масло могут заморозить

Представители бизнеса могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.





Представители бизнеса могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.



Речь идет о 95 рублях за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и 110 рублях — на полке, а также о 36 и 45 рублях за один кг сахара соответственно, - сообщалось ранее.



Новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями. 14 декабря в первой половине дня стороны проведут еще одну серию совещаний. Уже во второй половине дня предложения направят в правительство на оценку. Один из источников добавил, что стороны, по сути, обсуждают государственное регулирование цен. И основной риск здесь — зафиксировать стоимость продукции на том уровне, который не выгоден производителям. В таком случае они могут приостановить поставки товаров в торговые сети, а это значит, что дефицит сахара и подсолнечного масла может стать вполне реальной проблемой. Поэтому важно, с одной стороны, «не прижать» производителей, а с другой — не дать им повышать цены бесконечно в попытке компенсировать будущие возможные потери.



Многие производители поддерживают новый формат работы, - рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, в организации рады, что государство наконец вмешается в процесс ценообразования.



Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что, согласно данным на ноябрь 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, из базовых продуктов питания на полке увеличились в цене две позиции — сахар и подсолнечное масло. Триггером роста стали поставщики этих товарных групп, которые подняли закупочные цены на них более чем в два раза, - добавил Евтухов.



Производители подсолнечного масла готовы снижать цены на свою продукцию, не дожидаясь повышения пошлины на экспорт подсолнечника, - сообщал



Проблему роста цен на базовые продукты еще 9 декабря во время совещания по экономическим вопросам поднял президент РФ Владимир Путин. Глава государства, к примеру, отметил, что подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука на 12,9%, макаронные изделия на 10,5%, а хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Кроме того, в разы увеличились и цены на сахарный песок. И если реально располагаемые доходы, согласно данным статистики, упали на 4,3%, то сахар вырос в цене на 71% с лишним.



"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь", - подчеркнул российский лидер. Российские власти могут заморозить цены на сахар и подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года, - рассказали "Известиям" источники, которые участвуют в совещаниях с ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС) по вопросу стабилизации цен в стране. Некоторые торговые сети в Москве снизили цены на продукты сразу после совещания 9 декабря, на котором президент России Владимир Путин отметил: реально располагаемые доходы граждан упали на 4,3%, а цены, к примеру, на сахар выросли на 71%. Российский лидер довольно резко высказался о ситуации с ценами. При этом, по данным "Платформа ОФД", с 7 по 13 декабря средний чек на базовые продукты так и не изменился.Представители бизнеса могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.Речь идет о 95 рублях за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и 110 рублях — на полке, а также о 36 и 45 рублях за один кг сахара соответственно, - сообщалось ранее.Новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями. 14 декабря в первой половине дня стороны проведут еще одну серию совещаний. Уже во второй половине дня предложения направят в правительство на оценку. Один из источников добавил, что стороны, по сути, обсуждают государственное регулирование цен. И основной риск здесь — зафиксировать стоимость продукции на том уровне, который не выгоден производителям. В таком случае они могут приостановить поставки товаров в торговые сети, а это значит, что дефицит сахара и подсолнечного масла может стать вполне реальной проблемой. Поэтому важно, с одной стороны, «не прижать» производителей, а с другой — не дать им повышать цены бесконечно в попытке компенсировать будущие возможные потери.Многие производители поддерживают новый формат работы, - рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, в организации рады, что государство наконец вмешается в процесс ценообразования.Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что, согласно данным на ноябрь 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, из базовых продуктов питания на полке увеличились в цене две позиции — сахар и подсолнечное масло. Триггером роста стали поставщики этих товарных групп, которые подняли закупочные цены на них более чем в два раза, - добавил Евтухов.Производители подсолнечного масла готовы снижать цены на свою продукцию, не дожидаясь повышения пошлины на экспорт подсолнечника, - сообщал "Интерфаксу" директор Масложирового союза Михаил Мальцев.Проблему роста цен на базовые продукты еще 9 декабря во время совещания по экономическим вопросам поднял президент РФ Владимир Путин. Глава государства, к примеру, отметил, что подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука на 12,9%, макаронные изделия на 10,5%, а хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Кроме того, в разы увеличились и цены на сахарный песок. И если реально располагаемые доходы, согласно данным статистики, упали на 4,3%, то сахар вырос в цене на 71% с лишним."Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь", - подчеркнул российский лидер.