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Пять лесхозов Липецкой области завершили заготовку деревьев к Новому году

3 571
#ёлка #Новый год
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Пять лесхозов Липецкой области завершили заготовку деревьев к Новому году

За две недели за незаконную рубку ёлок никого не поймали.

Как сообщил GOROD48 заместитель начальника управления лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, пять лесхозов Липецкой области уже завершили заготовку деревьев к Новому году, в четырех лесхозах: Добровском, Донском, Задонском и Ленинском рубка ещё продолжается.

- Ориентировочно к 18 декабря заготовка деревьев к Новому году в Липецкой области будет завершена, - отметил Николай Есипов. - На этой неделе ежедневно будут заготавливать около тысячи ёлок, и мы выйдем на показатель около 30 тысяч деревьев.

20 декабря заработают ёлочные базары. А с 1 декабря в лесничествах региона дежурят мобильные группы из работников лесной охраны и полицейских, а на федеральных трассах и дорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы, выставлены стационарные посты, которые призваны пресекать попытки хищения новогодних сосен и елей. Но за две недели декабря ни одного нарушителя так и не поймали.

На сегодняшний день общая сумма штрафа и ущерба за одно дерево минимум составляет 5946 рублей. Эта сумма складывается из двух составляющих: штрафа за рубку и суммы ущерба, нанесённого природе. За незаконную рубку предусмотрены следующие штрафы: на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе. Одно незаконное срубленное деревце оценивают в 2946 рублей.
3 571
#ёлка #Новый год
3

Комментарии (3)

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А

28 минут назад
Лавочница, сколько вам объяснять можно, что они лес не рубят. Эти елки специально выращивают на продажу в питомниках
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А

33 минуты назад
Ну и будете стоять с ними, потому что они как всегда будут желтые и сухие. Нарубили в ноябре без ума, теперь продавайте
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Лавочница

51 минуту назад
Это преступление рубить молодые деревья ради сиюминутного и сомнительного по своей непонятной природе появления "праздника".
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