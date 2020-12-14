Общество
сегодня, 10:57
Пять лесхозов Липецкой области завершили заготовку деревьев к Новому году
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За две недели за незаконную рубку ёлок никого не поймали.
Как сообщил GOROD48 заместитель начальника управления лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, пять лесхозов Липецкой области уже завершили заготовку деревьев к Новому году, в четырех лесхозах: Добровском, Донском, Задонском и Ленинском рубка ещё продолжается.
- Ориентировочно к 18 декабря заготовка деревьев к Новому году в Липецкой области будет завершена, - отметил Николай Есипов. - На этой неделе ежедневно будут заготавливать около тысячи ёлок, и мы выйдем на показатель около 30 тысяч деревьев.
20 декабря заработают ёлочные базары. А с 1 декабря в лесничествах региона дежурят мобильные группы из работников лесной охраны и полицейских, а на федеральных трассах и дорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы, выставлены стационарные посты, которые призваны пресекать попытки хищения новогодних сосен и елей. Но за две недели декабря ни одного нарушителя так и не поймали.
На сегодняшний день общая сумма штрафа и ущерба за одно дерево минимум составляет 5946 рублей. Эта сумма складывается из двух составляющих: штрафа за рубку и суммы ущерба, нанесённого природе. За незаконную рубку предусмотрены следующие штрафы: на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе. Одно незаконное срубленное деревце оценивают в 2946 рублей.
- Ориентировочно к 18 декабря заготовка деревьев к Новому году в Липецкой области будет завершена, - отметил Николай Есипов. - На этой неделе ежедневно будут заготавливать около тысячи ёлок, и мы выйдем на показатель около 30 тысяч деревьев.
20 декабря заработают ёлочные базары. А с 1 декабря в лесничествах региона дежурят мобильные группы из работников лесной охраны и полицейских, а на федеральных трассах и дорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы, выставлены стационарные посты, которые призваны пресекать попытки хищения новогодних сосен и елей. Но за две недели декабря ни одного нарушителя так и не поймали.
На сегодняшний день общая сумма штрафа и ущерба за одно дерево минимум составляет 5946 рублей. Эта сумма складывается из двух составляющих: штрафа за рубку и суммы ущерба, нанесённого природе. За незаконную рубку предусмотрены следующие штрафы: на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе. Одно незаконное срубленное деревце оценивают в 2946 рублей.
3 571
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