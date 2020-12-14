С места массовой аварии госпитализировали двух человек

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы 19 человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 декабря в Липецке на улице Стаханова 64-летний водитель, «УАЗ-96292» сбил на пешеходном переходе 7-летнего мальчика. Рбенку оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

- По предварительным сведениям, ребенок в сопровождении матери ждал разрешающего сигнала светофора. Неожиданно мальчик вырвался из рук матери и наскочил на движущийся автомобиль. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе административного расследования, - рассказали в ГИБДД.

12 декабря в Елецком районе на трассе «Дон» 19-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер», не справился с управлением и допустил наезд на отбойник. В ДТП пострадали две 21-летние пассажирки автомобиля.

13 декабря в селе Доброе на улице Ленина 47-летний водитель «Дэу Нексия» сбил 49-летнюю велосипедистку. Женщина доставлена в Добровскую РБ.

В Липецке на улице Московской столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Киа». В аварии пострадали 39-летний водитель «Киа» и его 33-летний пассажир.

На улице Меркулова 66-летний водитель «Митсубиси Аутлендер» допустил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис» 41-летнего водителя. В ДТП пострадал 16-летний пассажир «Хендая», тв.

На улице Студеновской 32-летний водитель «ВАЗ-211440», допустил наезд на стоящий «Киа», тот врезался в «Рено Аркана», а «Рено» ударился в «Ладу Гранта». В ДТП пострадали водитель «ВАЗа» и его 29-летний пассажир . Оба госпитализированы.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 6526 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 37 водителей, за неиспользование ремней безопасности –101.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 5568 случаев превышения скорости.

Также зафиксирован 61 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.