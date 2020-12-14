Общество
сегодня, 11:01
В 27 домах до сих пор проблемы с отоплением
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Сотрудники управляющих компаний работали все выходные.
В Липецке до сих пор остались 27 многоэтажек, в которых есть проблемы с отоплением. Подача тепла восстановлена, однако часть стояков в зданиях остаются холодными из-за того, что они «завоздушены».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии, это дома трех управляющих компаний: «ЛУК», «Центральная-Л» и «Спутник».
— Винить эти управляющие компании не надо. У них оказалось больше всего отключенных домов. Сотрудники этих УК работали все выходные, и сегодня продолжают восстанавливать подачу тепла. Когда начинается отопительный сезон, у работников есть несколько дней, чтобы наладить систему. Сейчас им пришлось делать примерно тоже самое в сжатые сроки, — пояснили в мэрии.
Напомним, в пятницу, 11 декабря сотрудники Липецкого филиала компании «Квадра» из-за замены прокладки расходомерной шайбы на магистральном снизили параметры теплоносителя в 800 домах, в некоторых батареи стали ледяными. После 15. 00, в пятницу, теплоэнергетики отчитались о завершении работ, однако тепло в домах всех липчан не наладили до сих пор.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии, это дома трех управляющих компаний: «ЛУК», «Центральная-Л» и «Спутник».
— Винить эти управляющие компании не надо. У них оказалось больше всего отключенных домов. Сотрудники этих УК работали все выходные, и сегодня продолжают восстанавливать подачу тепла. Когда начинается отопительный сезон, у работников есть несколько дней, чтобы наладить систему. Сейчас им пришлось делать примерно тоже самое в сжатые сроки, — пояснили в мэрии.
Напомним, в пятницу, 11 декабря сотрудники Липецкого филиала компании «Квадра» из-за замены прокладки расходомерной шайбы на магистральном снизили параметры теплоносителя в 800 домах, в некоторых батареи стали ледяными. После 15. 00, в пятницу, теплоэнергетики отчитались о завершении работ, однако тепло в домах всех липчан не наладили до сих пор.
12 737
Комментарии (12)
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Липчанка
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ДАЧНЫЙ ШКОЛА 37
гость
Бедные люди!
Просто мимо проходил
Только одни отчёты на бумаге.
Берия
Инквизитор