Общество

сегодня, 11:01

В 27 домах до сих пор проблемы с отоплением

12 737
#отопление #:R
1
В 27 домах до сих пор проблемы с отоплением

Сотрудники управляющих компаний работали все выходные.

В Липецке до сих пор остались 27 многоэтажек, в которых есть проблемы с отоплением. Подача тепла восстановлена, однако часть стояков в зданиях остаются холодными из-за того, что они «завоздушены».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии, это дома трех управляющих компаний: «ЛУК», «Центральная-Л» и «Спутник».

— Винить эти управляющие компании не надо. У них оказалось больше всего отключенных домов. Сотрудники этих УК работали все выходные, и сегодня продолжают восстанавливать подачу тепла. Когда начинается отопительный сезон, у работников есть несколько дней, чтобы наладить систему. Сейчас им пришлось делать примерно тоже самое в сжатые сроки, — пояснили в мэрии.

Напомним, в пятницу, 11 декабря сотрудники Липецкого филиала компании «Квадра» из-за замены прокладки расходомерной шайбы на магистральном снизили параметры теплоносителя в 800 домах, в некоторых батареи стали ледяными. После 15. 00, в пятницу, теплоэнергетики отчитались о завершении работ, однако тепло в домах всех липчан не наладили до сих пор.
12 737
#отопление #:R
1

Комментарии (12)

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Липчанка

6 минут назад
А у нас стояки разморозились. Ремонт Квадра будет оплачивать?
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Жители

7 минут назад
Правильно написал конституция. Эти ук набрали себе много домов, должны иметь много слесарей. Денег собирают с нас много. Лишить лицензии эти ук и руководителей под суд
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Достали

13 минут назад
управляшек то не надо винить, надо винить мэра, которая кричала в августе, что всё готово к отопительному сезону и Квадру, которая весь Липецк одолела своими непомерными платежами и непрофессионализмом. Вывод: мэра в отставку, против руководства Квадры завести уголовное дело
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ДАЧНЫЙ ШКОЛА 37

16 минут назад
Отопление отсутствует, дети учатся. Холод жуткий
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гость

24 минуты назад
А смысл их винить, если это следствие от действий квадра, которая отделалась только представлением и все....а деньги собирают исправно, законодательство писано, чтобы только они в убытке не оказались, а что до других......, а знаете к кому жители то * за перерасчетом платы, к ук......
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Бедные люди!

41 минуту назад
Как можно так издеваться???
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Просто мимо проходил

45 минут назад
Эта проблема - не результат аварии, а результат отсутствия грамотных специалистов в Квадре и, возможно, кое-где еще. Плюс кто-то конкретный разрешил Квадре сделать то, что она и сделала, перед выходными. После завершения работ надо спокойно разобраться всем ГЖИ, надзорам, прокуратуре и раздать сестрам по серьгам. Тогда жители города поймут, что они есть и работают. Хотя бы раз сработали!
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Только одни отчёты на бумаге.

46 минут назад
Мне от этого не жарко и не холодно. Кто будет делать и будут ли делать перерасчет у кого небыло отопления 12 ч. сутки а где и больше ? Так же почему нет пояснений будут ли наказана Квадро и на указания не для галочки а по полной за такое проведение испытаний по 2 раза в год.
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Берия

сегодня, 11:36
А прокуратура занимается только изображениями из мультфильмов.
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Инквизитор

сегодня, 11:27
Мэру звание героя России.
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