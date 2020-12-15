В России
вчера, 23:35
В России меняются правила оформления больничных
Электронный больничный можно оформить наряду с бумажным.
С 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничного листа. Согласно новым правилам, теперь больничный лист может быть в электронном виде наряду с бумажным. Для его оформления понадобится документ удостоверяющий личность и СНИЛС. Помимо этого, станет доступен дистанционный способ оформления документа. Прежние приказы Минздрава РФ о выдаче и оформлении больничных листов считаются недействительными. Новые правила вступают в силу с 14 декабря 2010 года.
"Утвердить порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа, согласно приложению", — говорится в приказе Минздрава РФ от 1 сентября 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации.
Также больничный лист по уходу за ребенком больше не будет ограничиваться по срокам, при этом его оплачиваемый период составит максимум 15 дней.
Граждане, у которых два работодателя, отныне смогут отправить одному из них номер электронного больничного, а не получать его дважды.
"Утвердить порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа, согласно приложению", — говорится в приказе Минздрава РФ от 1 сентября 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации.
Также больничный лист по уходу за ребенком больше не будет ограничиваться по срокам, при этом его оплачиваемый период составит максимум 15 дней.
Граждане, у которых два работодателя, отныне смогут отправить одному из них номер электронного больничного, а не получать его дважды.