В России

вчера, 23:35

В России меняются правила оформления больничных

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#больничный #здравоохранение

Электронный больничный можно оформить наряду с бумажным.

С 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничного листа. Согласно новым правилам, теперь больничный лист может быть в электронном виде наряду с бумажным. Для его оформления понадобится документ удостоверяющий личность и СНИЛС. Помимо этого, станет доступен дистанционный способ оформления документа. Прежние приказы Минздрава РФ о выдаче и оформлении больничных листов считаются недействительными. Новые правила вступают в силу с 14 декабря 2010 года.

"Утвердить порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа, согласно приложению", — говорится в приказе Минздрава РФ от 1 сентября 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации.

Также больничный лист по уходу за ребенком больше не будет ограничиваться по срокам, при этом его оплачиваемый период составит максимум 15 дней.

Граждане, у которых два работодателя, отныне смогут отправить одному из них номер электронного больничного, а не получать его дважды.
119
#больничный #здравоохранение

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