Общество

54 минуты назад

В Липецке снова подняли вопрос о пешеходных улицах

4 770
#опрос #благоустройство
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В Липецке снова подняли вопрос о пешеходных улицах

Нужны ли горожанам улицы без транспорта, спрашивают чиновники.

Департамент архитектуры и градостроительства Липецка обратился к горожанам с вопросом о том, стоит ли превращать улицы в пешеходные зоны, убирать с них транспорт и временно делать прогулочными зонами. Если да, то какие улицы должны стать пешеходными в первую очередь.

- Временное перекрытие автомобильного движения по улицам для проведения мероприятий позволяет использовать городское пространство еще разнообразнее. Вне зависимости от того, перекрывается ли движения временно в преддверии будущей реконструкции либо для проведения ежегодных или еженедельных мероприятий, это прекрасная возможность оживить улицу и представить местные предприятия и общественные организации. В зависимости от вида использования улицы временное перекрытие движения может иметь самое разное назначение: от продвижения активного образа жизни, езды на велосипеде, физических упражнений до деловых событий, ресторанных дней или арт-фестивалей. Это позволит эффективнее использовать уличное пространство, привлекать внимание к окрестным предприятиям и примечательным местам с увеличением людского потока, дать возможность проводить общегородские спортивные мероприятия для детей и взрослых. Кстати, во избежание недовольства со стороны местных жителей и владельцев бизнеса можно проводить совместную уборку мусора после таких крупных мероприятий. Как вы считаете, было бы это положительной практикой в Липецке и если «да», то на каких улицах и в каких общественных пространствах? – обращается департамент архитектуры к липчанам.

Свое мнение можно высказать в Instagram ведомства.

4 770
#опрос #благоустройство
1

Комментарии (4)

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Алекс

24 минуты назад
На пр победы сделали пешеходные зоны, а в магазин если надо кому то заехать купить чего нибудь парковочных карманов нет.Тем самым едут все во дворы .
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Гостья

26 минут назад
Во время перекрытия улиц для проведения ремонтных работ создает дополнительную нагрузку на другие улицы. Их необходимо использовать для перераспределения транспортных потоков или проводить ремонты на подземных коммуникациях систем жизнеобеспечения. На работы привлекаются работники не занятые на дорожных работах. Подземные коммуникации давно требуют ремонта а для прогулок и фестивалей , ярмарок достаточно общественных пространств да и эпидемиологическая ситуация не позволяет крупные увеселительные мероприятия проводить.
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Мнение жителя .

37 минут назад
Чиновники у нас не ходят пешком доже в "ТУАЛЕТ" поднимите цену проезда на ещё 5 рублей и все в городе улицы станут пешеходными. Денег у населения ели ели хватает на проживания и ЖКХа.
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Мамин

46 минут назад
Ул. Доватора на участке от Папина до пр. Победы.
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