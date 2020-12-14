Общество
54 минуты назад
В Липецке снова подняли вопрос о пешеходных улицах
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Нужны ли горожанам улицы без транспорта, спрашивают чиновники.
Департамент архитектуры и градостроительства Липецка обратился к горожанам с вопросом о том, стоит ли превращать улицы в пешеходные зоны, убирать с них транспорт и временно делать прогулочными зонами. Если да, то какие улицы должны стать пешеходными в первую очередь.
- Временное перекрытие автомобильного движения по улицам для проведения мероприятий позволяет использовать городское пространство еще разнообразнее. Вне зависимости от того, перекрывается ли движения временно в преддверии будущей реконструкции либо для проведения ежегодных или еженедельных мероприятий, это прекрасная возможность оживить улицу и представить местные предприятия и общественные организации. В зависимости от вида использования улицы временное перекрытие движения может иметь самое разное назначение: от продвижения активного образа жизни, езды на велосипеде, физических упражнений до деловых событий, ресторанных дней или арт-фестивалей. Это позволит эффективнее использовать уличное пространство, привлекать внимание к окрестным предприятиям и примечательным местам с увеличением людского потока, дать возможность проводить общегородские спортивные мероприятия для детей и взрослых. Кстати, во избежание недовольства со стороны местных жителей и владельцев бизнеса можно проводить совместную уборку мусора после таких крупных мероприятий. Как вы считаете, было бы это положительной практикой в Липецке и если «да», то на каких улицах и в каких общественных пространствах? – обращается департамент архитектуры к липчанам.
Свое мнение можно высказать в Instagram ведомства.
- Временное перекрытие автомобильного движения по улицам для проведения мероприятий позволяет использовать городское пространство еще разнообразнее. Вне зависимости от того, перекрывается ли движения временно в преддверии будущей реконструкции либо для проведения ежегодных или еженедельных мероприятий, это прекрасная возможность оживить улицу и представить местные предприятия и общественные организации. В зависимости от вида использования улицы временное перекрытие движения может иметь самое разное назначение: от продвижения активного образа жизни, езды на велосипеде, физических упражнений до деловых событий, ресторанных дней или арт-фестивалей. Это позволит эффективнее использовать уличное пространство, привлекать внимание к окрестным предприятиям и примечательным местам с увеличением людского потока, дать возможность проводить общегородские спортивные мероприятия для детей и взрослых. Кстати, во избежание недовольства со стороны местных жителей и владельцев бизнеса можно проводить совместную уборку мусора после таких крупных мероприятий. Как вы считаете, было бы это положительной практикой в Липецке и если «да», то на каких улицах и в каких общественных пространствах? – обращается департамент архитектуры к липчанам.
Свое мнение можно высказать в Instagram ведомства.
4 770
Алекс
Гостья
Мнение жителя .
Мамин