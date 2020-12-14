Четверо водителей без масок попались контролерам

Сотрудников транспортных компаний ждет суд за административное правонарушение.

Проверка соблюдения противоэпидемиологических мер в липецком транспорте продолжилась и в выходные, сообщает региональное управление дорог и транспорта. За субботу и воскресенье на водителей без масок оформили еще четыре протокола.



- Свыше 31 тысячи рейсов проверили контролёры. 187 протоколов на водителей составили сотрудники регионального управления дорог и транспорта. 37 протоколов на пассажиров составили сотрудники полиции, - сообщили GOROD48 в управлении транспорта.



Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.



В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

