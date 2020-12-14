Общество

сегодня, 08:08

Четверо водителей без масок попались контролерам

7 352
#масочный режим #проверка #рейд
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Четверо водителей без масок попались контролерам

Сотрудников транспортных компаний ждет суд за административное правонарушение.

Проверка соблюдения противоэпидемиологических мер в липецком транспорте продолжилась и в выходные, сообщает региональное управление дорог и транспорта. За субботу и воскресенье на водителей без масок оформили еще четыре протокола.

- Свыше 31 тысячи рейсов проверили контролёры. 187 протоколов на водителей составили сотрудники регионального управления дорог и транспорта. 37 протоколов на пассажиров составили сотрудники полиции, - сообщили GOROD48 в управлении транспорта.

Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
7 352
#масочный режим #проверка #рейд
1

Комментарии (7)

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Игорь

32 минуты назад
Четыре героя!
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Гость

45 минут назад
Когда в Липецке закончится коронобесие? На АЗС особенно. По трассам все спокойно Вас заправляют, в помещениях 2 - 3 посетителя без масок. В Липецке ты один и один оператор и тот требует маску или предлагает одеть какую то тряпку вместо маски. Ну не идиоты ли? Особенно на АЗС Лукойла.
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Ури

52 минуты назад
Отстаньте уже от людей со своими масками. Отправить всех этих контролёров улицы убирать. Больше толку будет.
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Кроули

52 минуты назад
Существует немало способрв юридически развалить дело и не платить штраф. А лучше всем сразу отказаться от намордников и не платить.
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Антиконтроллер

сегодня, 08:26
Четверо без масок один без трусов. Да ладно вам они там за защитным экраном если что. Давайте лучше проголосует "город 48"поддержи голосование на тему какая зарплата должна быть у мэра города Липецка:варианты :20тыс руб в мес, 25 тыс руб в месяц, 27 тыс руб в месяц. Я вот думаю что слуги народа не должны получать по 50 лямов в год это несправедливо по отношению ко всем пенсионерам фронтовикам это раз, во-вторых на такие деньги можно целый микрорайон отстроить, а в третьих в области где 89%нищих людей вы конечно зря начали рассказывать о доходах олигархов
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цирк

сегодня, 08:20
мороз по кожи -37-м годом пахнет и откуда их только берут, этих контролеров в кавычках-143 процента
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007

сегодня, 08:16
Ну хватит уже ерундой заниматься
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