Происшествия

сегодня, 21:33

В Липецке на улице Студёновской столкнулись четыре автомобиля

10 2311
#ДТП
2

Массовая авария произошла напротив ЛГПУ.

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Сегодня вечером в Липецке на улице Студёновская произошло ДТП.

Напротив ЛГПУ столкнулись сразу четыре автомобиля, есть пострадавшие.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области,  столкнулись «ВАЗ 2114», «КИА Соренто», «Рено Аркана» и «Лада Калина». В результате ДТП пострадали два человека (водитель и пассажир «ВАЗ 2114»), погибших нет.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники отделения 7-й пожарно-спасательной части обеспечили на месте пожарную безопасность, оказали помощь в перемещении пострадавших. В обстоятельствах и причинах прошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, - отметили в пресс-службе  ГУ МЧС России по Липецкой области.

Фото - Артём Курбатов и  пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области. Видео - ГУ МЧС России по Липецкой области. 


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10 2311
#ДТП
2

Комментарии (11)

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Как гость
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Зиц

6 минут назад
Бухие все.
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Инженер

16 минут назад
Да потому что вмахали бардюр и столб где поворот на Ленина, темно на дороге и его хрен видно, все по привычке что можно и прямо и налево ехать летят. На кой хрен там нужно это делать было? Бардюр некуда девать?? И освещение, фонари как гирлянда, ни черта не видно.
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Житель города

22 минуты назад
гость, там и так знак 40
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Дедушка с "Нивой"

26 минут назад
Сели в бибику-забыли про гаджеты. И родственничкам скажите, чтоб бензин из НИВ не высасывали...
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Гость

31 минуту назад
Запретите там разворот, пусть будет только поворот на ленино
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Не сомневаюсь ,

47 минут назад
пешеходы априори виноваты у водителей-дураков во всех случаях ДТП !
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Сокольская

51 минуту назад
А причём пешеходы
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Обязать всех пешеходов!

53 минуты назад
В тёмное время суток носить светоотражатели.
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Не сомневаюсь ,

сегодня, 21:44
виноваты проклятые пешеходы !
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гость

сегодня, 21:38
Гиблое место ,ставьте ограничение 40 км /ч .
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