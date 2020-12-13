Происшествия
сегодня, 21:33
В Липецке на улице Студёновской столкнулись четыре автомобиля
Массовая авария произошла напротив ЛГПУ.
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Сегодня вечером в Липецке на улице Студёновская произошло ДТП.
Напротив ЛГПУ столкнулись сразу четыре автомобиля, есть пострадавшие.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, столкнулись «ВАЗ 2114», «КИА Соренто», «Рено Аркана» и «Лада Калина». В результате ДТП пострадали два человека (водитель и пассажир «ВАЗ 2114»), погибших нет.
- Прибывшие на место происшествия сотрудники отделения 7-й пожарно-спасательной части обеспечили на месте пожарную безопасность, оказали помощь в перемещении пострадавших. В обстоятельствах и причинах прошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
Фото - Артём Курбатов и пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области. Видео - ГУ МЧС России по Липецкой области.
Напротив ЛГПУ столкнулись сразу четыре автомобиля, есть пострадавшие.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, столкнулись «ВАЗ 2114», «КИА Соренто», «Рено Аркана» и «Лада Калина». В результате ДТП пострадали два человека (водитель и пассажир «ВАЗ 2114»), погибших нет.
- Прибывшие на место происшествия сотрудники отделения 7-й пожарно-спасательной части обеспечили на месте пожарную безопасность, оказали помощь в перемещении пострадавших. В обстоятельствах и причинах прошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
Фото - Артём Курбатов и пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области. Видео - ГУ МЧС России по Липецкой области.
Зиц
Инженер
Житель города
Дедушка с "Нивой"
Гость
Не сомневаюсь ,
Сокольская
Обязать всех пешеходов!
Не сомневаюсь ,
гость