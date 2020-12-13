В Липецке на улице Студёновской столкнулись четыре автомобиля

Массовая авария произошла напротив ЛГПУ.

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Сегодня вечером в Липецке на улице Студёновская произошло ДТП.



Напротив ЛГПУ столкнулись сразу четыре автомобиля, есть пострадавшие.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, столкнулись «ВАЗ 2114», «КИА Соренто», «Рено Аркана» и «Лада Калина». В результате ДТП пострадали два человека (водитель и пассажир «ВАЗ 2114»), погибших нет.



- Прибывшие на место происшествия сотрудники отделения 7-й пожарно-спасательной части обеспечили на месте пожарную безопасность, оказали помощь в перемещении пострадавших. В обстоятельствах и причинах прошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.



Фото - Артём Курбатов и пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области. Видео - ГУ МЧС России по Липецкой области.





