Два человека погибли при пожаре в Усманском районе

Сегодня днём произошёл страшный пожар в селе Грачёвка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России пор Липецкой области, сегодня в 14:57 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Крупской села Грачёвка Усманского района. К месту пожара были направлены три отделения пожарной охраны.



Огнем уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади. В результате пожара погибли два человека, детей среди них нет. Причины произошедшего устанавливаются.





