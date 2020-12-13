Происшествия
сегодня, 17:11
Два человека погибли при пожаре в Усманском районе
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Сегодня днём произошёл страшный пожар в селе Грачёвка.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России пор Липецкой области, сегодня в 14:57 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Крупской села Грачёвка Усманского района. К месту пожара были направлены три отделения пожарной охраны.
Огнем уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади. В результате пожара погибли два человека, детей среди них нет. Причины произошедшего устанавливаются.
Огнем уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади. В результате пожара погибли два человека, детей среди них нет. Причины произошедшего устанавливаются.
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