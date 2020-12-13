Здоровье

сегодня, 16:54

89​ сотрудников Елецкой районной больницы заразились коронавирусом

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#Елец #коронавирус
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89​ сотрудников Елецкой районной больницы заразились коронавирусом

Об этом сегодня сообщил на своей странице в Инстаграм глава Елецкого района Олег Семенихин.

Как сообщил глава Елецкого района Олег Семенихин, 89 сотрудников Елецкой районной больницы переболели коронавирусом. А всего в райбольнице было получено 940 положительных тестов на ковид. 

- Елецкая районная больница не оказывает стационарную помощь пациентам с Covid-19, - отметил Олег Семенихин на своей странице в Инстаграм. - Учреждением оказывается первичная медико-санитарная помощь для этой категории больных в амбулаторных условиях, а также неотложная и скорая медицинская помощь. Для разграничения потоков и обеспечения инфекционной безопасности организована работа двух фильтр-боксов для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, причём второй был дополнительно открыт с приходом второй волны пандемии. Работниками больницы проведено более 12​ тысяч​ тестирований на заболевание, положительный результат получен в 940 случаях. Наибольший процент инфицирований регистрируется в домашних очагах, хотя имеются случаи возникновения очагов и в организованных коллективах. Амбулаторное лечение проводится в условиях самоизоляции заболевших, однако имеются​ случаи ее нарушений. На передовой в борьбе с вирусом находятся работники, оказывающие первичную​ медико-санитарную помощь – работники амбулаторно-поликлинического звена,​ ФАПов, отделений общей врачебной практики, амбулаторий и отделения скорой помощи. Они же и в первую очередь подвергаются риску заражения.​ 89​ сотрудников Елецкой районной больницы заразились коронавирусной инфекцией. Естественно,​ значительно увеличивается объём работы у тех, кто остаётся в строю. Резко возросла нагрузка и на сотрудников скорой помощи и на транспорт. Администрацией района за внебюджетные средства и при поддержке спонсоров для амбулаторно-поликлинического звена​ приобретен автомобиль «Нива», для стационарного звена- аппарат искусственной вентиляции легких.

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#Елец #коронавирус
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Комментарии (5)

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V

3 минуты назад
????, вместо прививки!
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ух

13 минут назад
А скольких они заразили.....
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Добрый Санитар

24 минуты назад
Да ну, брехня, снижение запланировано в области.
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????

26 минут назад
После прививки?
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Игорь

41 минуту назад
Это обыкновенный ОРВИ. Нет никакого коронавируса.
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