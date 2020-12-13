В Липецкой области сгорела баня

Огонь мог перекинуться на дом.

Накануне в 22:20 в селе Зенкино Чаплыгинского района сгорела баня. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём полностью уничтожена баня размером 3 на 4 метра.



- Погибших и пострадавших нет, удалось предотвратить распространение огня на близстоящий дом, - отметили пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.



На место происшествия выезжало одно пожарное отделение.