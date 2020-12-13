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сегодня, 15:37

В Липецкой области сгорела баня

1 761
#пожар
В Липецкой области сгорела баня

Огонь мог перекинуться на дом.

Накануне в 22:20 в селе Зенкино Чаплыгинского района сгорела баня. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём полностью уничтожена баня размером 3 на 4 метра.

- Погибших и пострадавших нет, удалось предотвратить распространение огня на близстоящий дом, - отметили пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

На место происшествия выезжало одно пожарное отделение.
1 761
#пожар

Комментарии (1)

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Игорь

58 минут назад
Если нет "новостей" про страшный ковид, то всегда на помощь придут пожары, отключение света, воды, отопления...
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