В Липецке распался театр

Труппа разъехалась по стране.

Липецкий театр «Компромисс» прекратил своё существование. Как рассказал GOROD48 художественный руководитель театра «Компромисс» Борис Бужор, театр фактически прекратил своё существование из-за распада труппы.



- Михаил Исаев уехал в Петербург, поступил на режиссера, занялся самостоятельными проектами, Тарас Леонов тоже перебрался в Петербург, где играет в независимых театрах, Никита Панов уехал в город Владимир, занялся татуировочным бизнесом, открыл свой салон, - рассказал GOROD48 Борис Бужор. – Остальные: Максим Ионов, Светлана Медведева, Юлия Несова, Наталья Якименко остались в городе. Может, когда-нибудь еще соберемся и сыграем, как будут идеи и деньги.



Театр «Компромисс» был основан в Липецке в мае 2017 года. А в июне молодая труппа представила свой первый спектакль - «Марш одноногих» по мотивам произведений Сергея Довлатова. 18 ноября 2017 года в Городском ДК липецкий театр «Компромисс» открыл свой дебютный сезон спектаклем «Никому мы не нужны...» по одноименной пьесе художественного руководителя театра Бориса Бужора.



Театр запомнился несколькими громкими проектами. Среди них моноспектакль Владимира Деля «Ты че такой похнюпый?» - постановка по рассказу «Колеса» Захара Прилепина в Липецке будет собирала аншлаги на разных площадках.



В 2018 году театр «Компромисс» выпустил спектакль «И все завертелось» по произведениям Аркадия Аверченко, в сюжет которого вошли 24 произведения. Герои этой постановки – чиновники, обыватели, идейные творцы, сумасшедшие поэты, писатели и непоколебимый редактор, вокруг которого и «вертятся» судьбы одной уездной губернии, доживающий, как и вся Россия, последний год царской эпохи.



В прошлом году театр даже выпустил… свой фильм «Левый берег». Это рассказ о потерянном поколении, чьи надежды на жизнь полную смысла рухнули в период идеологического застоя новой России. Фильм повествует о молодых филфаковцах, которые так и не став учителями русского и литературы, погрязли в уездной политики провинциального города - работают на кандидата Руслана Куштова, что баллотируется от «левого берега» в городской совет.



После этого новых проектов у «Компромисса» не было, и в новом театральном сезоне заявили о распаде труппы.