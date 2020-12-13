Здоровье

50 минут назад

В Липецкой области в больницах находятся 1039 человек с коронавирусом

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#коронавирус
В Липецкой области в больницах находятся 1039 человек с коронавирусом

Получают лечение на дому 1729 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

Как сообщает оперштаб Липецкой области, ещё 148 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 3 человека за сутки умерли.

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 13131 случай новой коронавирусной инфекции, 10197 человек выздоровели, 166 человек умерли, 2768 — на лечении.

По состоянию на 14 часов 13 декабря в больницах находятся 1039 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1729 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 148 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 64 случая в Липецке, 11 - в Ельце, 9 случаев - в Елецком районе, по 8 случаев - в Данковском и Лев-Толстовском районах, по 7 случаев - в Измалковском, Краснинском, Лебедянском, Тербунском районах, по 5 случаев в Чаплыгинском и Липецком районах, 4 - в Усманском районе, по 2 - в Добровском и Долгоруковском, по одному случаю - в Грязинском и Добринском районах.


1 359
#коронавирус

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