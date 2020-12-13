В Липецкой области ночью до -13

Осадков не ожидается.

14 декабря территория Липецкой области окажется на западной периферии антициклона – погода будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов мороза, что около климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря в Липецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов мороза, днем будет от 3 до 8 градусов мороза.



В Липецке облачно, без осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.



14 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 28 градусов мороза.