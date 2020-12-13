Происшествия
29 минут назад
Конфликты в пивном ресторане разрешились до приезда полиции
В пивном ресторане на улице Катукова и около него было неспокойно.
Сегодня в липецких социальных сетях появились сразу два видео вечерних драк на улице Катукова. Кулачные бои произошли за столиком в пивном ресторане. Другая драка - на улице перед тем же рестораном, причём там ногами били лежачего на земле парня.
Как сообщила GOROD48 начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова, в полицию поступало сообщение об агрессивных людях в пивном ресторане на улице Катукова.
- Сотрудники полиции выехали на вызов, но конфликтующих людей на месте уже не обнаружили, - отметила Ольга Снежкова. - Сведений о совершенных преступлениях, пострадавших и заявлений о полученных травмах в полицию по данному факту не поступало.
Фото - скриншот с видео vk.com и lnstagram.com
Как сообщила GOROD48 начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова, в полицию поступало сообщение об агрессивных людях в пивном ресторане на улице Катукова.
- Сотрудники полиции выехали на вызов, но конфликтующих людей на месте уже не обнаружили, - отметила Ольга Снежкова. - Сведений о совершенных преступлениях, пострадавших и заявлений о полученных травмах в полицию по данному факту не поступало.
Фото - скриншот с видео vk.com и lnstagram.com
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