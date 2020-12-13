Происшествия

29 минут назад

Конфликты в пивном ресторане разрешились до приезда полиции

7 699
#драка
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Конфликты в пивном ресторане разрешились до приезда полиции

В пивном ресторане на улице Катукова и около него было неспокойно.

Сегодня в липецких социальных сетях появились сразу два видео вечерних драк на улице Катукова. Кулачные бои произошли за столиком в пивном ресторане. Другая драка - на улице перед тем же рестораном, причём там ногами били лежачего на земле парня.

Как сообщила GOROD48 начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова, в полицию поступало сообщение об агрессивных людях в пивном ресторане на улице Катукова.

- Сотрудники полиции выехали на вызов, но конфликтующих людей на месте уже не обнаружили, - отметила Ольга Снежкова. - Сведений о совершенных преступлениях, пострадавших и заявлений о полученных травмах в полицию по данному факту не поступало.

Фото - скриншот с видео vk.com и lnstagram.com


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7 699
#драка
1

Комментарии (7)

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знаю

5 минут назад
Говорят кого били,он в маске был.
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дед

6 минут назад
Монте Карло, Кажись это кальсоны,на парки видать денег нет у парня.
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Animal Planet.

9 минут назад
Ха ха ха ха ха, точно,пока наша полиция * на вызов,уже все участники конфликта помирятся снимут квартиру посуточно и упадут на кровать в объятиях друг друга. А потом того кто вызвал,привлекут за ложный вызов. Или вообще мы уже на Марс полетим,а полиция все едет на вызов.
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Гостья

12 минут назад
Все чинно и благородно по -старому. Даже никого и не зарезали.Скукотища!
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Монте Карло

12 минут назад
в Липецке липчане в ресторан ходят в трико адидас и дерутся на полу ногами ?
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кокс

16 минут назад
в пивных ночью можно а в кафе ночью нельзя?
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Ха ха ха ха ха

19 минут назад
Полиция приезжает через 2,5часа и хотят кого то застать клоуны
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