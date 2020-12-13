Проблемы с теплом остаются в 69 липецких домах

Но теперь речь идёт о проблемах со стояками.

Во всех многоквартирных домах Липецка восстановлена работа систем теплоснабжения. Об этом только что сообщила мэрия Липецка. Речь идёт о домах, где были снижены параметры теплоносителя или было отключено отопление из-за работ, которые Липецкий филиал ПАО «Квадра» проводил на магистральном трубопроводе. Но, по последним данным, проблемы по стоякам ещё не решены в 69 многоквартирных домах.



Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, как только ПАО «Квадра» отчиталось о завершении работ и приступило к наладке гидравлического режима, в работу включились управляющие компании. Подключение и наладка внутридомовых систем велась круглосуточно. Ситуация осложнялась тем, что из-за перепадов температур внутри систем некоторые отопительные приборы дали течь – менее чем за сутки коммунальщики ликвидировали 43 локальных порыва.



- По сути, 23 управляющие организации, обслуживающие попавший под отключение жилфонд, оказались в той же ситуации, что и в начале отопительного сезона. Но если тогда на наладку им давался месяц, сейчас поставили срок – два дня. Чтобы выполнить работы, выводили всех сотрудников, работали практически без перерыва, - отметил председатель департамента Вадим Негробов.



Сейчас тепло подано во все МКД, однако в 69 из них есть проблемы с завоздушиванием части стояков, из-за этого отопительные приборы в отдельных комнатах недостаточно прогреваются или вовсе остаются холодными. Управляющие компании продолжают работы.



Напомним, что под отключение в пятницу, 11 декабря, попали 845 липецких домов. Причина – необходимость замены прокладки расходомерной шайбы на магистральном трубопроводе.

