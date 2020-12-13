Общество

50 минут назад

Проблемы с теплом остаются в 69 липецких домах

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#ЖКХ #Квадра
Проблемы с теплом остаются в 69 липецких домах

Но теперь речь идёт о проблемах со стояками.

Во всех многоквартирных домах Липецка восстановлена работа систем теплоснабжения. Об этом только что сообщила мэрия Липецка. Речь идёт о домах, где были снижены параметры теплоносителя или было отключено отопление из-за работ, которые Липецкий филиал ПАО «Квадра» проводил на магистральном трубопроводе. Но, по последним данным, проблемы по стоякам ещё не решены в 69 многоквартирных домах.

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, как только ПАО «Квадра» отчиталось о завершении работ и приступило к наладке гидравлического режима, в работу включились управляющие компании. Подключение и наладка внутридомовых систем велась круглосуточно. Ситуация осложнялась тем, что из-за перепадов температур внутри систем некоторые отопительные приборы дали течь – менее чем за сутки коммунальщики ликвидировали 43 локальных порыва.

- По сути, 23 управляющие организации, обслуживающие попавший под отключение жилфонд, оказались в той же ситуации, что и в начале отопительного сезона. Но если тогда на наладку им давался месяц, сейчас поставили срок – два дня. Чтобы выполнить работы, выводили всех сотрудников, работали практически без перерыва, - отметил председатель департамента Вадим Негробов.

Сейчас тепло подано во все МКД, однако в 69 из них есть проблемы с завоздушиванием части стояков, из-за этого отопительные приборы в отдельных комнатах недостаточно прогреваются или вовсе остаются холодными. Управляющие компании продолжают работы.  

Напомним, что под отключение в пятницу, 11 декабря, попали 845 липецких домов. Причина – необходимость замены прокладки расходомерной шайбы на магистральном трубопроводе.  
 
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#ЖКХ #Квадра

Комментарии (3)

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гость

8 минут назад
А если грязи квадра подпустила в трубу ,это ведь не квадра виновата ? А завоздушивание !
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Видимо

23 минуты назад
Разгильдяи вовремя не подтянули прокладку на магистральном теплопроводе.
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Вот

24 минуты назад
Всегда проблемы с этим теплом! Не было б тепла и проблем не было!
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