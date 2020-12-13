Сегодня в Задонском районе сгорела квартира

Пожар случился ночью.

Сегодня в 1:10 в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области случился пожар. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на улице школьная загорелась однокомнатная квартира в трёхквартирном жилом доме.



- Огнём уничтожена внутренняя отделка квартиры по всей её площади, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - В тушении участвовали два пожарных расчёта, и благодаря их стараниям огню не дали распространиться на соседние квартиры.

