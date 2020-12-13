Происшествия

35 минут назад

Сегодня в Задонском районе сгорела квартира

282
#пожар
Сегодня в Задонском районе сгорела квартира

Пожар случился ночью.

Сегодня в 1:10 в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области случился пожар. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на улице школьная загорелась однокомнатная квартира в трёхквартирном жилом доме.

- Огнём уничтожена внутренняя отделка квартиры по всей её площади, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - В тушении участвовали два пожарных расчёта, и благодаря их стараниям огню не дали распространиться на соседние квартиры.
282
#пожар

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