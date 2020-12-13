В 15-м микрорайоне тушить постель приехали четыре пожарных отделения

Обошлось без пострадавших.

Вчера около 9 часов вечера в Липецке в первом подъезде дома №28 по улице 15-й микрорайон на втором этаже произошёл пожар.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в квартире произошло возгорание постельных принадлежностей на площади один квадратный метр. На происшествие выезжали 4 пожарных отделения и подъёмник. Обошлось без пострадавших.



По данным GOROD48, по предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.



Фото - скриншот с видео instagram.com/anastacia_fox18



