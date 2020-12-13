Происшествия

48 минут назад

В 15-м микрорайоне тушить постель приехали четыре пожарных отделения

2 664
#пожар
В 15-м микрорайоне тушить постель приехали четыре пожарных отделения

Обошлось без пострадавших.

Вчера около 9 часов вечера в Липецке в первом подъезде дома №28 по улице 15-й микрорайон на втором этаже произошёл пожар.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в квартире произошло возгорание постельных принадлежностей на площади один квадратный метр. На происшествие выезжали 4 пожарных отделения и подъёмник. Обошлось без пострадавших.

По данным GOROD48, по предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Фото - скриншот с видео instagram.com/anastacia_fox18

2 664
#пожар

Комментарии (2)

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ненавистник

5 минут назад
на один квадратный метр аж 4 отделения а это для того чтобы бабла побольше снять
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весёлый

36 минут назад
А говорят мужиков нет
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