Происшествия

сегодня, 11:02

При пожаре в Липецкой области погиб мужчина

653
#пожар
При пожаре в Липецкой области погиб мужчина

Трагедия произошла в Становлянском районе.

Сегодня около 5 утра в деревне Островки-Заречье Становлянского района Липецкой области загорелся дом. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в результате пожара один человек погиб.

Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, погибший - 78-летний мужчина.

653
#пожар

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