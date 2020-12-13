Происшествия
сегодня, 11:02
При пожаре в Липецкой области погиб мужчина
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Трагедия произошла в Становлянском районе.
Сегодня около 5 утра в деревне Островки-Заречье Становлянского района Липецкой области загорелся дом. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в результате пожара один человек погиб.
Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, погибший - 78-летний мужчина.
Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, погибший - 78-летний мужчина.
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