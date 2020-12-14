сегодня, 06:45
Доброе утро, Липецк!
Сегодня понедельник, 14 декабря. В Липецке сегодня продолжится прием заявок на конкурс «Липчанка года». «Почта Деда Мороза» завершает прием писем, а чиновники – готовятся подвести итоги праздничного оформления города.
Дороги
Водители, обратите внимание: сквозное движений по улице Кузнечной ограничено. Специалисты продолжают монтаж светофора в районе Петровского рынка, а на улице Студёновская, где недавно установили светофор, уже ведут пуско-наладочные работы. Рабочие ставят пешеходное ограждение на Плехановском спуске, улицах Кривенкова, Краснозаводской, Меркулова, Неделина, перекрёстках улицы Папина с Юных Натуралистов и Доватора. Ожидается, что к концу недели все работы завершатся.
Авторский «Оливье»
До главной ночи года остается чуть более двух недель, хозяйки уже планируют новогодний стол. Конечно, куда же без «Оливье». Своим фирменным рецептом салата делится кулинарный блогер.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Почта Деда Мороза
Уже завтра завершается прием писем на «Почте Деда Мороза», которая была открыта в ноябре в Верхнем парке. Организаторы акции прочитали уже около 500 писем для Деда Мороза. Причём пишут и дети, и взрослые.
Ваше мнение
5 февраля 2018 года были внесены последние изменения в Федеральный закон №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». За прошедшие два с половиной года изменилась региональная практика поддержки волонтерского движения, созрела необходимость актуализации федерального законодательства. Ассоциация волонтерских центров инициирует проведение общественных дискуссий по внесению изменений закон. Общественную дискуссию в нашем регионе проводит управление молодежной политики Липецкой области. Принять участие в ней и внести свои предложения по возможным мерам поддержки добровольцев и добровольческих организаций может каждый желающий. Сделать это можно до 14:00 часов 14 декабря 2020 года заполнив Google форму.
Женщина года
Отдел по работе с молодежью начал прием заявок на участие в ежегодной акции «Липчанка года». Побороться за этот титул могут совершеннолетние женщины независимо от социального или семейного положения, занимаемой должности, зарегистрированные в Липецке не менее 15 лет, и внесшие существенный вклад в развитие нашего города. Победителей традиционно определят в шести номинациях: «Руководитель года», «Профессиональная карьера», «За внедрение инновационных технологий», «Мастер своего дела», «Лидер общественного движения», «Молодежный лидер». Комиссия по делам женщин и семьи рассмотрит поданные материалы и подведет итоги акции не позднее 15 февраля 2021 года.
Кафе против экологов
В арбитражном суде Липецкой области сегодня продолжат рассмотрение иска администрации кафе «Фауст» к экологам. Владельцы общепита требуют перенести границы особо охраняемой природной территории участка, на котором располагается кафе «Фауст». Бизнес после длительной аренды земли хочет получить ее в свою собственность.
Красота вокруг
До 15 декабря управление Советским округом принимает заявки от тех организаций и граждан, которые решили украсить фасады своих компаний и домов к Новому году. Ежегодно в городе проводится смотр - конкурс на лучшее новогоднее оформление: индивидуального жилого дома, территории предприятия, объекта торговли, объекта общественного питания, школы иди детсада, объекта культуры, территории городского парка, площадки для катания на коньках. Справки по телефону 30-94-94.
Новогоднее настроение
С этой недели мы решили дать старт марафону новогоднего настроения. Каждый будний день мы будем вам рассказывать о фильмах и мультиках (и не только) с новогодним настроением. Начинаем наш марафон советскими фильмами, снятыми до 1965 года.
«Карнавальная ночь» (1956 год, 0+). Триумфальный кинодебют Эльдара Рязанова. Фильм о том, как обхитрить начальника-зануду и весело справить Новый год на работе.
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961 год, 6+). Сказочник Александр Роу экранизирует гоголевскую «Ночь перед Рождеством». Веселая история про то, как в рождественскую ночь в украинском селе всех попутал бес и как могучему кузнецу Вакуле удалось одолеть нечистую силу и добыть для своей невесты царские черевички. Удивительно атмосферная работа. Съемки фильма проходили в марте 1961 года. Зимнюю натуру снимали под городом Кировском (Мурманская область), где была построена украинская деревушка. В массовых съёмках приняли участие местные жители. Они же 15 декабря 1961 года стали первыми зрителями картины в местном Дворце культуры.
«Морозко» (1964 год, 0+). Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес…Большую часть фильма снимали на Кольском полуострове. Остальную часть - под подмосковным Звенигородом. Актер, игравший бабу Ягу - Георгий Милляр, в прямом смысле спас фильм от гибели. В помещении, где размещался отснятый материал, произошел обрыв трубы, и Милляр, по стечению обстоятельств, оказался единственным, кто был рядом. Он выносил пленку практически в одних трусах из ледяной воды. Так что именно ему мы обязаны существованию одной из самых красивых и добрых новогодних историй.