Общество

53 минуты назад

На липецкой заправке не соблюдали антиковидные меры

13 812
#торговля #АЗС
2
На липецкой заправке не соблюдали антиковидные меры

В том числе нарушали масочный режим.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, было проверено, как соблюдают антиковидное постановление администрации Липецкой области №159 на сетевых автозаправках, в результате на одной из заправок выявили ряд нарушений.

- На одной из автозаправочных станций на улице Московской был установлен ряд нарушений: работник автозаправочной станции на рабочем месте находилась без маски, закрывающей рот и нос, в торговом зале на полу отсутствовала разметка, обеспечивающая социальное дистанцирование, рабочее место оператора не оборудовано прозрачным ограждением (защитными экранами).

В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Материалы будут переданы в суд.
13 812
#торговля #АЗС
2

Комментарии (13)

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Потребитель

3 минуты назад
Лучше бы качество топлива проверяли!
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Иван

3 минуты назад
Создаетсч видимость активной деятельности. А на деле - перестали даже заниматься с теми кто близко контактировал с заболевшими. Естественно никакого контроля за теми у кого легкая форма, да и в статистику они не попадают, но заразу распространяют. На что надеемся при таком подходе непонятно.
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1

11 минут назад
На кольцевой кассиры уж из матюгальника орут про маски, приходится искать другие заправки
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Трусиля

14 минут назад
Алле убогие , совсем за новостями не следите глава роспотребнадзора сказала на днях что это ОРВИ обычное сезонное , проснитесь уже
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Смотрящий

15 минут назад
На АЗС ... одно нарушение - маски!
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кос

22 минуты назад
Правильно, так и надо, совсем распоясались.Штрафы по 30 надо,тогда понимать будут
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житель

27 минут назад
зачем на улице маска.
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алкан с 15-го

28 минут назад
Пацаки,почему без намордников.
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Стукачи

31 минуту назад
Долго не живут
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Загляните в эту сферу.

33 минуты назад
Пройдите по стройкам, замучаетесь штрафы выписывать бумаге не хватит и ручек.
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