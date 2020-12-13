На липецкой заправке не соблюдали антиковидные меры

В том числе нарушали масочный режим.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, было проверено, как соблюдают антиковидное постановление администрации Липецкой области №159 на сетевых автозаправках, в результате на одной из заправок выявили ряд нарушений.



- На одной из автозаправочных станций на улице Московской был установлен ряд нарушений: работник автозаправочной станции на рабочем месте находилась без маски, закрывающей рот и нос, в торговом зале на полу отсутствовала разметка, обеспечивающая социальное дистанцирование, рабочее место оператора не оборудовано прозрачным ограждением (защитными экранами).



В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Материалы будут переданы в суд.