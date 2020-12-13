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Балтийский военный союз распался

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Проект BALTBAT, созданный республиками в 1994 году, распался. Соглашение о создании Балтийского батальона подписали в Риге. Это была своего рода военная организация, которая должна была защищать Латвию, Литву и Эстонию.

"Как бы прибалтийские политики ни пытались показать дружные и братские отношения своих держав — всё это напускное. Литва, Латвия и Эстония всегда были конкурентами", - пишет rusvesna.su "Кроме периода, когда республики входили в СССР, но тогда они еще и процветали. Теперь же это враги, которые готовы перегрызть друг друга за право получить от Запада побольше финансовой и военной помощи.

Стоит ли удивляться, что проект BALTBAT, созданный республиками в 1994 году, распался. Соглашение о создании Балтийского батальона подписали в Риге. Это была своего рода военная организация, которая должна была защищать страны.

Ее формат предусматривал военные учения, в которых даже участвовали другие страны. Например, Дания и Швеция в 1997 году. Но потом прибалтийские республики решили вступить в НАТО, что они и сделали спустя три года — в 2004.

Поэтому они начали налаживать отношения с другими государствами. Например, Литва реализовывала проект с Данией — LITBAT, Латвия со Швецией — LATBAT, а Эстония с Финляндией — ESTBAT. В 2001 году проект прикрыли.

Но в 2012 Балтийский батальон снова появился на радарах. Министры обороны республик подписали соглашение о возобновлении сотрудничества по этому проекту. И вот стало известно, что с 2021 года он будет приостановлен. Даже удивительно, почему он существовал последние 17 лет, ведь у Прибалтики фактически не было денег на него — все уходит в НАТО.

В любом случае это значит одно — Прибалтика окончательно и бесповоротно под каблуком у Запада. Литва, Латвия и Эстония уже не имеют собственной валюты, а теперь и своей армии у них фактически нет.

Грубо говоря, в странах больше иностранного военного контингента, чем своего, и западные военные чувствуют себя там королями, позволяя себе разного рода излишества.

Ну, а остатки нищей прибалтийской армии участвуют в различных учениях альянса для виду. Хотя все они станут пушечным мясом, если Запад затеет войну с Россией. Хотя РФ не раз заявляла, что не собирается конфликтовать. Но если НАТО покусится на наши границы — пиши пропало. И тогда первой «остановкой» станет Прибалтика, на что альянс и рассчитывает.

Любопытно, что при этом политики этих бывших советских республик постоянно закатывают истерики по поводу ожидаемой ими агрессии со стороны нашей страны, будто специально раздражая Москву". 




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