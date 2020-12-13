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сегодня, 09:17

350 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России

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Политический эксперт, представитель ЛНР в Минской Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник высказался о ходе получения российского гражданства жителями Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Число новых граждан России живущих в ЛДНР перевалило за 350 тысяч!

В Луганской Народной республике паспорта ЛНР получили уже 564 тысячи жителей, российское — 173 тыс человек.

В Донецкой Народной республике выдано — 608 тыс паспортов ДНР и 184 тыс человек получили российское гражданство.

Всего на сегодняшний день в ЛНР и ДНР постоянно проживает 357 тысяч граждан России.

Ещё более 100 тысяч человек выходцев из Луганской и Донецкой областей, получили российское гражданство по упрощенной процедуре и проживают сегодня в РФ», сообщает rusvesna.su

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