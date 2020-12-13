сегодня, 09:17
350 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России
Политический эксперт, представитель ЛНР в Минской Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник высказался о ходе получения российского гражданства жителями Луганской и Донецкой Народных Республик.
В Луганской Народной республике паспорта ЛНР получили уже 564 тысячи жителей, российское — 173 тыс человек.
В Донецкой Народной республике выдано — 608 тыс паспортов ДНР и 184 тыс человек получили российское гражданство.
Всего на сегодняшний день в ЛНР и ДНР постоянно проживает 357 тысяч граждан России.
Ещё более 100 тысяч человек выходцев из Луганской и Донецкой областей, получили российское гражданство по упрощенной процедуре и проживают сегодня в РФ», сообщает rusvesna.su