На Сахалине митинг протеста прошел на морозе в минус 20

Жители Охи вышли на часовой митинг в поддержку "Сахалинской механизированной колонны №68". Мероприятие проходило на неочищенной от снега площадке за районным дворцом культуры (на площади перед администраций событие не согласовали) и в нем приняло участие около 50 человек. Был организован сбор подписей.





Все требования, которые прозвучали на митинге:



Гарантии работникам "РН-СМНГ" в случае массового сокращения;

Прекращение действий, направленных на ликвидацию "СМК №68";

Погашение задолженности перед "СМК №68" и выплата заработной платы сотрудникам;

Возобновление авиарейсов Оха-Хабаровск-Оха;

Расселение из аварийного жилья, строительство жилья в Охе;

Прекращении действий, направленных на массовое сокращение рабочих в Охинском районе;

Выражение недоверия губернатору и правительству Сахалинской области.



В ближайшее время в Охе планируются ещё массовые мероприятия, но уже направленные на чисто северные проблемы — отсутствие денег на строительство жилья, на инициативное бюджетирование, сокращение рабочих мест и так далее, сообщает



— Митинг проходил час с 12:00 до 13:00, потому что на севере Сахалина холодно, -20 градусов, метели не заканчиваются. Мы полностью поддержали петицию и внесли два своих пункта — это внесение изменений в коллективный договор для нефтяников, которые работают на "РН-Сахалинморнефтегаз", чтобы у них были гарантии при смене собственника. И второе — это исполнение обещаний по расселению ветхого жилья и строительства домов в Охе, — рассказал глава первичной профсоюзной организации Сергей Гусев.Все требования, которые прозвучали на митинге:Гарантии работникам "РН-СМНГ" в случае массового сокращения;Прекращение действий, направленных на ликвидацию "СМК №68";Погашение задолженности перед "СМК №68" и выплата заработной платы сотрудникам;Возобновление авиарейсов Оха-Хабаровск-Оха;Расселение из аварийного жилья, строительство жилья в Охе;Прекращении действий, направленных на массовое сокращение рабочих в Охинском районе;Выражение недоверия губернатору и правительству Сахалинской области.В ближайшее время в Охе планируются ещё массовые мероприятия, но уже направленные на чисто северные проблемы — отсутствие денег на строительство жилья, на инициативное бюджетирование, сокращение рабочих мест и так далее, сообщает sakhalin.info