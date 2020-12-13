сегодня, 09:13
На Сахалине митинг протеста прошел на морозе в минус 20
Жители Охи вышли на часовой митинг в поддержку "Сахалинской механизированной колонны №68". Мероприятие проходило на неочищенной от снега площадке за районным дворцом культуры (на площади перед администраций событие не согласовали) и в нем приняло участие около 50 человек. Был организован сбор подписей.
Все требования, которые прозвучали на митинге:
Гарантии работникам "РН-СМНГ" в случае массового сокращения;
Прекращение действий, направленных на ликвидацию "СМК №68";
Погашение задолженности перед "СМК №68" и выплата заработной платы сотрудникам;
Возобновление авиарейсов Оха-Хабаровск-Оха;
Расселение из аварийного жилья, строительство жилья в Охе;
Прекращении действий, направленных на массовое сокращение рабочих в Охинском районе;
Выражение недоверия губернатору и правительству Сахалинской области.
В ближайшее время в Охе планируются ещё массовые мероприятия, но уже направленные на чисто северные проблемы — отсутствие денег на строительство жилья, на инициативное бюджетирование, сокращение рабочих мест и так далее, сообщает sakhalin.info