В России

сегодня, 09:13

На Сахалине митинг протеста прошел на морозе в минус 20

152

Жители Охи вышли на часовой митинг в поддержку "Сахалинской механизированной колонны №68". Мероприятие проходило на неочищенной от снега площадке за районным дворцом культуры (на площади перед администраций событие не согласовали) и в нем приняло участие около 50 человек. Был организован сбор подписей.

— Митинг проходил час с 12:00 до 13:00, потому что на севере Сахалина холодно, -20 градусов, метели не заканчиваются. Мы полностью поддержали петицию и внесли два своих пункта — это внесение изменений в коллективный договор для нефтяников, которые работают на "РН-Сахалинморнефтегаз", чтобы у них были гарантии при смене собственника. И второе — это исполнение обещаний по расселению ветхого жилья и строительства домов в Охе, — рассказал глава первичной профсоюзной организации Сергей Гусев.

Все требования, которые прозвучали на митинге:

Гарантии работникам "РН-СМНГ" в случае массового сокращения;
Прекращение действий, направленных на ликвидацию "СМК №68";
Погашение задолженности перед "СМК №68" и выплата заработной платы сотрудникам;
Возобновление авиарейсов Оха-Хабаровск-Оха;
Расселение из аварийного жилья, строительство жилья в Охе;
Прекращении действий, направленных на массовое сокращение рабочих в Охинском районе;
Выражение недоверия губернатору и правительству Сахалинской области.

В ближайшее время в Охе планируются ещё массовые мероприятия, но уже направленные на чисто северные проблемы — отсутствие денег на строительство жилья, на инициативное бюджетирование, сокращение рабочих мест и так далее, сообщает sakhalin.info

152

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Для укравшего две конфеты мужчины потребовали 10 лет тюрьмы
Для укравшего две конфеты мужчины потребовали 10 лет тюрьмы

сегодня, 09:23

В России
В России отрегулируют нормы трудового дня
В России отрегулируют нормы трудового дня

сегодня, 09:21

В России
Какие запреты для владельцев жилья введут в России в 2021 году
Какие запреты для владельцев жилья введут в России в 2021 году

вчера, 10:56

В России
В Иране приговорили к повешению редактора новостного сайта
В Иране приговорили к повешению редактора новостного сайта

вчера, 10:40

В России
Пожарные сняли с дерева замерзающего енота
#енот #спасатели
Пожарные сняли с дерева замерзающего енота

11.12.2020 11:12

В России
Налоговый вычет за ипотеку станет получить еще проще
#ипотека #налоговый вычет
Налоговый вычет за ипотеку станет получить еще проще

11.12.2020 11:04

В России