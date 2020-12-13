22-летний липчанин украл дорогой фотоаппарат

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Липецке раскрыли кражу, которая произошла 8 декабря. Как сообщает Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в одном из предприятий со склада похитили фотоаппарат стоимостью 120000 рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался сотрудник подрядной организации 22-летний житель Липецка. Подозреваемый пояснил, что похищенный фотоаппарат сдал в ломбард, а деньги уже потратил.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК Рф «Кража», которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

