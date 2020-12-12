В Липецкой области ночью пройдет небольшой снег

13 декабря к Липецкой области приблизится атмосферный фронт южного циклона - пройдет небольшой снег и мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-7 градусов мороза, что около климатической нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром небольшие снег и мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.



Лень 13 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 27 градусов мороза.

