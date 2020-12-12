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В Липецкой области ночью пройдет небольшой снег

4 655
#снег
1
В Липецкой области ночью пройдет небольшой снег

13 декабря к Липецкой области приблизится атмосферный фронт южного циклона - пройдет небольшой снег и мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-7 градусов мороза, что около климатической нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром небольшие снег и мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза. 

Лень 13 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 27 градусов мороза.  
4 655
#снег
1

Комментарии (4)

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Хочу снега ,много !

11 минут назад
Когда много снега будетт,что за фигня ?
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!!!

17 минут назад
Снег сегодня утром клочками прошел в Липецкой обл местами сформировался снежный покров до 1 см а где-то не снежинки.
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Тык-Тык.

36 минут назад
Снег,мороз и холодные батареи. Это всё Липецк.
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Котэ

52 минуты назад
Кушать всё равно нечего...
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