Общество

50 минут назад

В Нижнем парке разоблачили Деда Мороза

5 758
#Дед Мороз
2

Мамы возмущены.

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В Нижнем парке разоблачили Деда Мороза - в прямом и переносном смысле этого слова. Мамы, гуляющие по парку с детьми, были сильно удивлены, увидев, как зимний волшебник на глазах у малышей снимает шубу и превращается в обычного мужчину.

- Ребята, так нельзя! Сказка не должна заканчиваться! - Отмечает молодая мама Яна Якуби. - Надо создавать детям сказку до конца! Ведь Дед Мороз - он настоящий, а тут оказывается - нет. Так никогда нельзя делать, нужно доигрывать сказку до конца, а вы сейчас разрушили надежды и мечты!

Как сообщил GOROD48 директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Димитрий Аксенов, к парку этот Дед Мороз не имеет никакого отношения. Их Дед Мороз носит синюю шубу и отличается внушительными параметрами.

- Дед Мороз культурных пространств Липецка настоящий! - Отметила пресс-секретарь «Культурных пространств» Ангелина Кашина. - К тому же он знает правила этикета, у него есть специальная волшебная комната, где он может сделать все необходимые дела. А других Дедов Морозов просим себя вести хорошо в парках.
5 758
#Дед Мороз
2

Комментарии (5)

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Сказка ложь,да в ней намёк

6 минут назад
Милая Оксана, Надо смотреть Парламенский час.
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40летний мужик

16 минут назад
Милая Оксана, как так нету?
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Саламандра

30 минут назад
Вы бы лучше спросили почему на Кока Коле дед мороз чернокожий. Вот уж где сказка.
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Ржунимагу

42 минуты назад
Мамаша, ты сама ещё ребёнок, в сказки веришь :)
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Милая Оксана

42 минуты назад
Дети должны знать правду, нельзя всю жизнь жить во лжи! Нету никакого деда мороза!
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