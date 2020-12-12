Общество
50 минут назад
В Нижнем парке разоблачили Деда Мороза
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Мамы возмущены.
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В Нижнем парке разоблачили Деда Мороза - в прямом и переносном смысле этого слова. Мамы, гуляющие по парку с детьми, были сильно удивлены, увидев, как зимний волшебник на глазах у малышей снимает шубу и превращается в обычного мужчину.
- Ребята, так нельзя! Сказка не должна заканчиваться! - Отмечает молодая мама Яна Якуби. - Надо создавать детям сказку до конца! Ведь Дед Мороз - он настоящий, а тут оказывается - нет. Так никогда нельзя делать, нужно доигрывать сказку до конца, а вы сейчас разрушили надежды и мечты!
Как сообщил GOROD48 директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Димитрий Аксенов, к парку этот Дед Мороз не имеет никакого отношения. Их Дед Мороз носит синюю шубу и отличается внушительными параметрами.
- Дед Мороз культурных пространств Липецка настоящий! - Отметила пресс-секретарь «Культурных пространств» Ангелина Кашина. - К тому же он знает правила этикета, у него есть специальная волшебная комната, где он может сделать все необходимые дела. А других Дедов Морозов просим себя вести хорошо в парках.
- Ребята, так нельзя! Сказка не должна заканчиваться! - Отмечает молодая мама Яна Якуби. - Надо создавать детям сказку до конца! Ведь Дед Мороз - он настоящий, а тут оказывается - нет. Так никогда нельзя делать, нужно доигрывать сказку до конца, а вы сейчас разрушили надежды и мечты!
Как сообщил GOROD48 директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Димитрий Аксенов, к парку этот Дед Мороз не имеет никакого отношения. Их Дед Мороз носит синюю шубу и отличается внушительными параметрами.
- Дед Мороз культурных пространств Липецка настоящий! - Отметила пресс-секретарь «Культурных пространств» Ангелина Кашина. - К тому же он знает правила этикета, у него есть специальная волшебная комната, где он может сделать все необходимые дела. А других Дедов Морозов просим себя вести хорошо в парках.
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