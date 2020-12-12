Мамы возмущены.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В Нижнем парке разоблачили Деда Мороза - в прямом и переносном смысле этого слова. Мамы, гуляющие по парку с детьми, были сильно удивлены, увидев, как зимний волшебник на глазах у малышей снимает шубу и превращается в обычного мужчину.



- Ребята, так нельзя! Сказка не должна заканчиваться! - Отмечает молодая мама Яна Якуби. - Надо создавать детям сказку до конца! Ведь Дед Мороз - он настоящий, а тут оказывается - нет. Так никогда нельзя делать, нужно доигрывать сказку до конца, а вы сейчас разрушили надежды и мечты!



Как сообщил GOROD48 директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Димитрий Аксенов, к парку этот Дед Мороз не имеет никакого отношения. Их Дед Мороз носит синюю шубу и отличается внушительными параметрами.



- Дед Мороз культурных пространств Липецка настоящий! - Отметила пресс-секретарь «Культурных пространств» Ангелина Кашина. - К тому же он знает правила этикета, у него есть специальная волшебная комната, где он может сделать все необходимые дела. А других Дедов Морозов просим себя вести хорошо в парках.

