146 новых случаев и один умерший - суточная сводка эпидемии

Число умерших достигло 163 человек.

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 146 новых случаев инфицирования коронавирусом, один человек от COVID-19 умер, 76 человек выздоровели.



Общее число заболевших с начала эпидемии составило в Липецкой области 12 983 человек, 10 175 из них выздоровели, 163 жителя области от COVID-19 умерли.



В России за минувшие сутки подтверждены 28 137 случаев инфицирования коронавирусом, 26 118 человек за сутки выздоровели, 560 человек - умерли.



С начала эпидемии в стране заболели 2 625 848 человек, 2 085 958 из них выздоровели, 46 453 человека от COVID-19 умерли.











