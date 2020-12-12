Коронавирус

21 минуту назад

146 новых случаев и один умерший - суточная сводка эпидемии

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#коронавирус
146 новых случаев и один умерший - суточная сводка эпидемии

Число умерших достигло 163 человек.

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 146 новых случаев инфицирования коронавирусом, один человек от COVID-19 умер, 76 человек выздоровели.

Общее число заболевших с начала эпидемии составило в Липецкой области 12 983 человек, 10 175 из них выздоровели, 163 жителя области от COVID-19 умерли.

В России за минувшие сутки подтверждены 28 137 случаев инфицирования коронавирусом, 26 118 человек за сутки выздоровели, 560 человек - умерли.

С начала эпидемии в стране заболели 2 625 848 человек, 2 085 958 из них выздоровели, 46 453 человека от COVID-19 умерли.





165
#коронавирус

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