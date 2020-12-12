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В Карабахе произошла перестрелка армянских и азербайджанских военных
Азербайджанские военные накануне предприняли попытку нападения на пост Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны НКР.
В Минобороны НКР опровергли появившиеся в азербайджанских СМИ сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута.
Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.
Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 00:00 по Москве 10 ноября. В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент, сообщает www.interfax.ru