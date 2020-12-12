Какие запреты для владельцев жилья введут в России в 2021 году

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, какие нововведения ожидают жильцов многоквартирных домов.Источник: https://katun24.ru/news/629591

С 2021 года владельцам жилья запретят хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах.

«Тзачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания», – сообщил Кричевский агентству «Прайм».

Он предположил, что это подразумевает запрет на использование любой газовой плиты до тех пор, пока жильцы проведут ее диагностику за свой счет. Однако в реальности вряд ли кто-то будет инициировать массовые проверки газового оборудования в домах без особой нужды.

Специалист добавил, что также запретят оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Изменения коснутся решеток на окнах подвалов и аварийных выходов – они должны открываться. За обозначенные нарушения можно будет получить штраф.

Сдача квартиры иностранному или иногороднему нанимателю таит в себе риски, поскольку при возникновении спорной ситуации судиться с ними будет сложнее, обратил внимание партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

По его мнению, решение таких споров, как наличие задолженности по аренде, осуществление арендатором незаконных перепланировок, причинение жильцом вреда квартире и имуществу может происходить только в суде по месту регистрации ответчика.

Данилов рекомендовал указывать в договоре аренды в качестве основания для его расторжения нарушение общественного порядка, несоблюдение прав соседей и наличие у нанимателя домашних животных, отмечает радио Sputnik.





Источник: katun24.ru