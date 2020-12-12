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49 минут назад

В Иране приговорили к повешению редактора новостного сайта

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В Иране приговорили к повешению редактора новостного сайта

Руководитель новостного портала "Амад Ньюз" Рухолла Зам казнен в субботу в Иране, сообщает агентство Mehr News.

Сообщается, что смертная казнь приведена в исполнение в субботу утром через повешение.

Ранее на этой неделе стало известно, что власти Ирана подтвердили смертный приговор главе новостного портала "Амад ньюз", получавшему помощь от иностранных разведок.

В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране.

Глава новостного портала, как отмечало агентство IRNA, был задержан за "антиреволюционную деятельность". Сообщалось, что его действия якобы направляла разведка Франции и он получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже, не уточнялось, каким образом он был задержан и где, сообщает ria.ru



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