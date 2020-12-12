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52 минуты назад

Украинские учебники проиллюстрировали российскими военными

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Украинские учебники проиллюстрировали российскими военными

Пользователь твиттера опубликовал в своем микроблоге фотографию украинского учебника с мужчиной в российской военной форме.

На изображении в разделе "Защитники Отечества" оказался солдат в экипировке "Ратник", в руках которого, предположительно, находится автомат АК-47, пишет ria.ru

Украинский учебник Защита Отечества, в котором изображены военнослужащие российской армии, вместо солдат Вооружённых сил Украины - РИА Новости, 1920, 12.12.2020

Украинский учебник "Защита Отечества", в котором изображены военнослужащие российской армии, вместо солдат Вооружённых сил Украины

Создатели пособия объяснили, что на момент составления учебника новая экипировка только начала поступать в украинскую армию, поэтому они сочли целесообразным использовать фото "без опознавательных знаков, чтобы продемонстрировать направления развития военно-промышленного комплекса бойцов ВСУ"







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