52 минуты назад
Украинские учебники проиллюстрировали российскими военными
Пользователь твиттера опубликовал в своем микроблоге фотографию украинского учебника с мужчиной в российской военной форме.
Украинский учебник "Защита Отечества", в котором изображены военнослужащие российской армии, вместо солдат Вооружённых сил Украины
Создатели пособия объяснили, что на момент составления учебника новая экипировка только начала поступать в украинскую армию, поэтому они сочли целесообразным использовать фото "без опознавательных знаков, чтобы продемонстрировать направления развития военно-промышленного комплекса бойцов ВСУ"