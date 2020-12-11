На улице Баумана появилась «тройная сплошная»

До 15 декабря разметку доделают.

В соцсетях появились фото и видео с улицы Баумана, на которых автомобилисты обращают внимание на «тройную сплошную».



Как пояснили в мэрии Липецка, это ни какая не ошибка, а всего лишь временное явление. Уже нанесли одну новую полосу, а старую разметку ещё не убрали.



- На улице Баумана будет нанесена ещё одна новая полоса разметки, а старые две полосы закрасят. В результате, как и положено, останется «двойная сплошная». Кроме того, на улице Баумана вблизи пешеходных переходов появятся металлические ограждения, - отметили в мэрии. - Завершить работу планируется до 15 декабря.



Фото - instagram.com/ilyagorsky