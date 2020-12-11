Общество

39 минут назад

На улице Баумана появилась «тройная сплошная»

3 585
#улица Баумана #реконструкция
4
На улице Баумана появилась «тройная сплошная»

До 15 декабря разметку доделают.

В соцсетях появились фото и видео с улицы Баумана, на которых автомобилисты обращают внимание на «тройную сплошную».

Как пояснили в мэрии Липецка, это ни какая не ошибка, а всего лишь временное явление. Уже нанесли одну новую полосу, а старую разметку ещё не убрали. 

- На улице Баумана будет нанесена ещё одна новая полоса разметки, а старые две полосы закрасят. В результате, как и положено, останется «двойная сплошная». Кроме того, на улице Баумана вблизи пешеходных переходов появятся металлические ограждения, - отметили в мэрии. - Завершить работу планируется до 15 декабря.

Фото - instagram.com/ilyagorsky
3 585
#улица Баумана #реконструкция
4

Комментарии (3)

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123

12 минут назад
за пересечение тройной сплошной сразу расстрел.
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Значит

14 минут назад
Можно разворачиваться.Новая реформа.
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Это не ошибка

20 минут назад
Это отмыв денег или растрата денег — пусть прокуратура разбирается! Наносят разметку, чтобы потом закрасить!
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