Общество
39 минут назад
На улице Баумана появилась «тройная сплошная»
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До 15 декабря разметку доделают.
В соцсетях появились фото и видео с улицы Баумана, на которых автомобилисты обращают внимание на «тройную сплошную».
Как пояснили в мэрии Липецка, это ни какая не ошибка, а всего лишь временное явление. Уже нанесли одну новую полосу, а старую разметку ещё не убрали.
- На улице Баумана будет нанесена ещё одна новая полоса разметки, а старые две полосы закрасят. В результате, как и положено, останется «двойная сплошная». Кроме того, на улице Баумана вблизи пешеходных переходов появятся металлические ограждения, - отметили в мэрии. - Завершить работу планируется до 15 декабря.
Фото - instagram.com/ilyagorsky
Как пояснили в мэрии Липецка, это ни какая не ошибка, а всего лишь временное явление. Уже нанесли одну новую полосу, а старую разметку ещё не убрали.
- На улице Баумана будет нанесена ещё одна новая полоса разметки, а старые две полосы закрасят. В результате, как и положено, останется «двойная сплошная». Кроме того, на улице Баумана вблизи пешеходных переходов появятся металлические ограждения, - отметили в мэрии. - Завершить работу планируется до 15 декабря.
Фото - instagram.com/ilyagorsky
3 585
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Значит
Это не ошибка