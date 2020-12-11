Трех водителей заметили за рулём без маски

Сотрудникам компаний-перевозчиков придётся ответить за нарушение противоэпидемиологических требований в суде.

С начала рейдов по соблюдению масочного режима сотрудники регионального управления дорог и транспорта составили на водителей автобусов 183 протокола. За четверг и пятницу было возбуждено административное производство ещё на трёх сотрудников транспортных компаний.



- Сегодня 99,97% пассажиров проверенных контролерами автобусов ехали в транспорте в масках. С начала рейдов по соблюдению масочного режима проверена 31 007 единиц транспорта, на водителей составлено 183 протокола, на пассажиров - 37, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.



Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.



В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.