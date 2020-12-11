На самолете - в Казань и Минводы!

Липецкий аэропорт оживает.

Липецкий аэропорт утвердил расписание на осенне-зимней период. Впервые липчане смогут улететь в Казань из родного города 13 января наступающего года. Вылет в 12:40, прилет в 14:55. Рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям авиакомпанией Ютэйр. Цена билетов от 2 800 рублей.



На день позже, 14 января, по четвергам и воскресеньям начнутся полеты в Минеральные воды. Вылет в 18:50, прилет в 21:00. Авиакомпания Ютэйр, цена - от 3 300 рублей.



Из Липецка в Санкт-Петербург полеты в связи со сменой авиакомпании-перевозчика прекращены не будут. С 1 января первый самолет компании Руслайн в 19:35 улетит в город на Неве, а уже в 21:15 будет в питерском аэропорту. Цена билета - от 5 тысяч рублей. Рейсы - по пятницам и воскресеньям.



Областная администрация напоминает, что Росавиация одобрила субсидии на шесть маршрутов из областного центра на 2021 год. Расписание вылетов на весенне-летний период до Анапы, Симферополя (Крыма) и Сочи находится на согласовании. Уже известно, что частота полетов будет два раза в неделю, а в Симферополь липчане отправятся первого мая на борту самолета авиакомпании S7 Airlines.

