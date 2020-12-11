Общество
18 минут назад
С 17 декабря в Липецкой области начнутся предновогодние ярмарки
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В Липецке ярмарки пройдут 26 декабря на четырёх площадках.
Как сообщает агентство содействия развитию торговой деятельности, предновогодние универсальные ярмарки всё-таки в Липецкой области будут, но в соответствии с постановлением администрации Липецкой области № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» количество торговых мест на ярмарочных площадках будет ограничено до 30. Будет организована торговля организована только продуктами питания.
Праздничные ярмарки в преддверии наступающего Нового года состоятся: 17 декабря в селе Вербилово Липецкого района, 18 декабря - в Задонске, 19 декабря в Ельце на двух торговых площадках, в Липецком районе 20 декабря в селе Троицкое, 23 декабря в селе Частая Дубрава, 24 декабря в селе Новодмитриевка, 25 декабря в селе Боринское Липецкого района и в городе Чаплыгин. 26 декабря предновогодние ярмарки пройдут в Липецке на четырех торговых площадках в новом формате: в районе ЛТЗ, в районе Областного центра культуры, также состоятся зерновые ярмарки в районе Опытной станции и районе ЛТЗ на ул. Волгоградская, д. 18Б. 27 декабря пройдёт ярмарка в Долгоруково, 29 декабря - в посёлке Лев–Толстой, 30 декабря в Лебедяни. Ярмарки будут работать с 8:00 до 14:00 часов.
В предпраздничной торговле примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, кооперативы региона. Будут представлены домашние говядина, свинина, птицы; сало; копчёности; сыры; молокопродукты; яйцо куриное; рыбная, овощная продукция; соленья и другое.
Праздничные ярмарки в преддверии наступающего Нового года состоятся: 17 декабря в селе Вербилово Липецкого района, 18 декабря - в Задонске, 19 декабря в Ельце на двух торговых площадках, в Липецком районе 20 декабря в селе Троицкое, 23 декабря в селе Частая Дубрава, 24 декабря в селе Новодмитриевка, 25 декабря в селе Боринское Липецкого района и в городе Чаплыгин. 26 декабря предновогодние ярмарки пройдут в Липецке на четырех торговых площадках в новом формате: в районе ЛТЗ, в районе Областного центра культуры, также состоятся зерновые ярмарки в районе Опытной станции и районе ЛТЗ на ул. Волгоградская, д. 18Б. 27 декабря пройдёт ярмарка в Долгоруково, 29 декабря - в посёлке Лев–Толстой, 30 декабря в Лебедяни. Ярмарки будут работать с 8:00 до 14:00 часов.
В предпраздничной торговле примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, кооперативы региона. Будут представлены домашние говядина, свинина, птицы; сало; копчёности; сыры; молокопродукты; яйцо куриное; рыбная, овощная продукция; соленья и другое.
97