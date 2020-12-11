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Липецкая вечЁрка: без тепла, «зеленая волна» на проспекте Победы и ненужное казино

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#вечЁрка #тепло #зеленая волна #долгострой
Липецкая вечЁрка: без тепла, «зеленая волна» на проспекте Победы и ненужное казино

Сегодня, 11 декабря, в сотнях липецких домов стало холодно, на проспекте Победы для водителей пообещали сделать «зеленую волну», а недостроенное здание казино никак не найдет покупателя.

К вечеру 11 декабря над подачей тепла в квартиры липчан вовсю трудились сотрудники управляющих компаний. Большую половину дня в домах, расположенных на проспекте Победы и рядом с ним, а также на Новолипецке похолодало из-за того, что сотрудники липецкого филиала компании «Квадра» меняли прокладку расходомерной шайбы на магистральном трубопроводе. Мэр Липецка Евгения Уваркина пообещала, что в большинстве домов должно потеплеть до 21.00.

Новость активно обсуждали комментаторы GOROD48. Люди жаловались на отсутствие тепла, при этом не находили свои дома в списке проблемных.

— Чем занимались все лето? Как в басне Крылова, лето кранное пропели, — возмутилась Ирина.

— Прямо-таки радостно и теплее становится на душе, осознавая, что наш город наконец-то выходит из Красного пояса. Мы становимся такими же городками, как тысячи по стране. Было до боли обидно слушать новости, что где-то прорвало, потекло, взорвалось, обвалилось, оторвалось, провалилось, осыпалось, а у нас всё ещё не догнило советское прошлое. Теперь мы как все. И это радует, — саркастически заметил еще один читатель.

Вечером стало известно, что прокуратура внесла представление в адрес энергетиков из-за того, что те поздно сообщили мэрии о грядущем отключении. Муниципалитет не успел подготовится и это привело к многочисленным жалобам горожан.

Пока в одних домах снизили параметры отопления, в других тепла оказалось в избытке. В Тракторном прорвало трубу отопления. Жители дома № 13 по улице Жуковского спасались от потопа. Слесари водопад перекрыли, но осадочек остался — в подъезде недавно сделали косметический ремонт, который теперь смыло.

Сегодня день оказался богатым на коммунальные аварии. Началось все с того, что в районе пляжа образовался каток. На сетях ЛГЭК выдавило прокладку фланцевого соединения труб. Порыв устранили, а каток остался. Бесплатный — можно брать коньки и вперед!

А на улице 8 Марта ничего внезапного не произошло — фирма, которая делала в жилом доме капитальный ремонт, сорвала сроки, и теперь жильцы ищут справедливости. ФКР по Липецкой области обещает все исправить.

— Проблема не в тендерах, а в том, что гости с юга не смогли въехать из-за карантина. Вся система заточена под них. Вот и работают три калеки на объекте, — предположил наш читатель.

— Это все к тому как мы все умеем в кавычках работать, но зато все орем на Путина и Кремль! Никто не может и не хочет выполнять свою работу как положено! Беда именно в этом! — считает Липчанка.

На свежеотремонтированном проспекте Победы до конца года запустят «зеленую волну». По крайней мере, запустить ее пообещал депутатам горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства города Николай Дергунов. Читатели GOROD48 попросили «зеленую волну» еще и на улице Космонавтов.

— «Зелёную волну» на стиральной доске!  — съязвил комментатор, подписавшийся Мэром.

Сотрудники областного управления имущественных и земельных отношений никак не могут сбыть долгострой. Недостроенный комплекс на проспекте Победы, когда-то там планировалось казино, оценили в 211 миллионов рублей. Причем продают только конструкции, без права аренды земельного участка.

То, что стоит под открытым небом уже больше 12-ти лет покупать никто не хочет. Но комментаторы GOROD48 тут же предложили, как выйти из этой ситуации.

— Демонтировать и сделать сквер, — считает читатель.

 — Сделать аллею! — попросил комментатор.

— Пускай забирает свой долгострой в Америку в Лас-Вегас, — еще одно предложение.

— И что теперь? Этот скелет будет стоять вечно? Никому не нужен — раскатайте его до чернозема и пусть люди отдыхают на этом месте!!! Надоело 20 лет глядеть на этот забор, да и обходить его неудобно! — написала Надежда.
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#вечЁрка #тепло #зеленая волна #долгострой

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