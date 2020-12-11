сегодня, 20:20
Липецкая вечЁрка: без тепла, «зеленая волна» на проспекте Победы и ненужное казино
Сегодня, 11 декабря, в сотнях липецких домов стало холодно, на проспекте Победы для водителей пообещали сделать «зеленую волну», а недостроенное здание казино никак не найдет покупателя.
Новость активно обсуждали комментаторы GOROD48. Люди жаловались на отсутствие тепла, при этом не находили свои дома в списке проблемных.
— Чем занимались все лето? Как в басне Крылова, лето кранное пропели, — возмутилась Ирина.
— Прямо-таки радостно и теплее становится на душе, осознавая, что наш город наконец-то выходит из Красного пояса. Мы становимся такими же городками, как тысячи по стране. Было до боли обидно слушать новости, что где-то прорвало, потекло, взорвалось, обвалилось, оторвалось, провалилось, осыпалось, а у нас всё ещё не догнило советское прошлое. Теперь мы как все. И это радует, — саркастически заметил еще один читатель.
Вечером стало известно, что прокуратура внесла представление в адрес энергетиков из-за того, что те поздно сообщили мэрии о грядущем отключении. Муниципалитет не успел подготовится и это привело к многочисленным жалобам горожан.
Пока в одних домах снизили параметры отопления, в других тепла оказалось в избытке. В Тракторном прорвало трубу отопления. Жители дома № 13 по улице Жуковского спасались от потопа. Слесари водопад перекрыли, но осадочек остался — в подъезде недавно сделали косметический ремонт, который теперь смыло.
Сегодня день оказался богатым на коммунальные аварии. Началось все с того, что в районе пляжа образовался каток. На сетях ЛГЭК выдавило прокладку фланцевого соединения труб. Порыв устранили, а каток остался. Бесплатный — можно брать коньки и вперед!
А на улице 8 Марта ничего внезапного не произошло — фирма, которая делала в жилом доме капитальный ремонт, сорвала сроки, и теперь жильцы ищут справедливости. ФКР по Липецкой области обещает все исправить.
— Проблема не в тендерах, а в том, что гости с юга не смогли въехать из-за карантина. Вся система заточена под них. Вот и работают три калеки на объекте, — предположил наш читатель.
— Это все к тому как мы все умеем в кавычках работать, но зато все орем на Путина и Кремль! Никто не может и не хочет выполнять свою работу как положено! Беда именно в этом! — считает Липчанка.
На свежеотремонтированном проспекте Победы до конца года запустят «зеленую волну». По крайней мере, запустить ее пообещал депутатам горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства города Николай Дергунов. Читатели GOROD48 попросили «зеленую волну» еще и на улице Космонавтов.
— «Зелёную волну» на стиральной доске! — съязвил комментатор, подписавшийся Мэром.
Сотрудники областного управления имущественных и земельных отношений никак не могут сбыть долгострой. Недостроенный комплекс на проспекте Победы, когда-то там планировалось казино, оценили в 211 миллионов рублей. Причем продают только конструкции, без права аренды земельного участка.
То, что стоит под открытым небом уже больше 12-ти лет покупать никто не хочет. Но комментаторы GOROD48 тут же предложили, как выйти из этой ситуации.
— Демонтировать и сделать сквер, — считает читатель.
— Сделать аллею! — попросил комментатор.
— Пускай забирает свой долгострой в Америку в Лас-Вегас, — еще одно предложение.
— И что теперь? Этот скелет будет стоять вечно? Никому не нужен — раскатайте его до чернозема и пусть люди отдыхают на этом месте!!! Надоело 20 лет глядеть на этот забор, да и обходить его неудобно! — написала Надежда.