Общество
17 минут назад
Анна Седокова оценила чувственное видео липчан
Семейная пара попала в Instagram участницы золотого состава группы «Виа Гра».
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Экс-виагрянка Анна Седокова разметила в своем Stories видео липецкой пары. Супруги из Липецка Иван и Валентина решили поучаствовать в конкурсе видео к новой песни исполнительницы "Привязана к тебе" и попали в ее официальный аккаунт.
- Это видео было снято давно. Мы снимали его не под конкурс, а просто для себя, на память. Супруга переозвучила кадры и выложила в Instagram, отметив Анну Седокову. Так мы оказались в аккаунт звезды. До этого ни разу в звездные профили не попадали,- рассказал GOROD48 Иван.
- Это видео было снято давно. Мы снимали его не под конкурс, а просто для себя, на память. Супруга переозвучила кадры и выложила в Instagram, отметив Анну Седокову. Так мы оказались в аккаунт звезды. До этого ни разу в звездные профили не попадали,- рассказал GOROD48 Иван.
Перри Мейсон