Культура
46 минут назад
Липецкая область на втором месте в голосовании за право принять топовых блогеров
Блогеры снимут фильмы о самых красивых местах, людях и событиях регионов-победителей голосования.
Липецкая область выбилась в лидеры в народном интернет-голосовании за регионы, в которые отправятся топовые блогеры рунета. Сейчас за регион отдано 19,66% всех голосов, когда как за за Московскую область – 35,44%. Но пока Подмосковье – единственный регион, который нас обходит в рейтинге. В числе ближайших конкурентов также Оренбургская область с 19,41% голосов и Нижегородская область с 12,23% голосов.
«Россия — страна возможностей» совместно с «ТопБлог» запустила народное голосование — по его итогам определятся 5 регионов страны, в которые отправятся победители проекта, топовые блогеры и съемочные группы. Вместе они снимут фильм о самых красивых местах, людях и событиях того или иного региона. В категории регионов численностью свыше 1 000 000 человек будет выбран один победитель.
Среди блогеров, котjрые могут к нам приехать, тележурналист Елена Летучая, актриса «Comedy Woman» Наталия Медведева, певица MIA BOYKA, сценарист и актер Шевги Ахадов, актер Сергей Романович, главная мама Инстаграм Ирина Акопян, тиктокеры Настя Рыжик, Сергей Штепс и многие другие.
«Россия — страна возможностей» совместно с «ТопБлог» запустила народное голосование — по его итогам определятся 5 регионов страны, в которые отправятся победители проекта, топовые блогеры и съемочные группы. Вместе они снимут фильм о самых красивых местах, людях и событиях того или иного региона. В категории регионов численностью свыше 1 000 000 человек будет выбран один победитель.
Среди блогеров, котjрые могут к нам приехать, тележурналист Елена Летучая, актриса «Comedy Woman» Наталия Медведева, певица MIA BOYKA, сценарист и актер Шевги Ахадов, актер Сергей Романович, главная мама Инстаграм Ирина Акопян, тиктокеры Настя Рыжик, Сергей Штепс и многие другие.
Славик Алжирский