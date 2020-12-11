Собака «не пустила» липчанку в квартиру, закрыв дверь на задвижку

Дважды за минувшие сутки 10 декабря спасатели управления по делам ГО и ЧС в Липецке выезжали по просьбам жителей вскрывать двери. Обе ситуации оказались нестандартными.

Как сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС, в первом случае попасть в квартиру на улице Гагарина хозяйка не смогла из-за собаки. Играя, крупный домашний питомец умудрился повернуть задвижку, которой обычно пользуются, закрываясь на ночь. Как рассказал руководитель дежурной смены Денис Сундеев, спасатели действовали аккуратно, практически не повредив дверь.



Аналогичный «подарок» своей хозяйке к 8 Марта в этом году сделала хаски в многоквартирном доме на улице Шерстобитова. Ситуации, когда, не ожидая подвоха от собак и кошек, люди на минутку выходят на лестничную клетку и остаются там надолго, не слишком часто, но встречаются.



Второй вызов был принят ночью 11 декабря. Из-за сломанного замка заблокированной в комнате квартиры на улице Марины Расковой оказалась семья с маленьким ребёнком. Молодой отец выбрался наружу через окно второго этажа и частично разобрал вышедший из строя механизм, но «победить» его без помощи спасателей всё же не смог.



Кроме того, неоднократно на этой неделе дежурная смена выезжала на помощь пожилым людям и обеспечивала доступ к больным медработников.



Фото управления по делам ГО и ЧС.

