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Собака «не пустила» липчанку в квартиру, закрыв дверь на задвижку
Дважды за минувшие сутки 10 декабря спасатели управления по делам ГО и ЧС в Липецке выезжали по просьбам жителей вскрывать двери. Обе ситуации оказались нестандартными.
Аналогичный «подарок» своей хозяйке к 8 Марта в этом году сделала хаски в многоквартирном доме на улице Шерстобитова. Ситуации, когда, не ожидая подвоха от собак и кошек, люди на минутку выходят на лестничную клетку и остаются там надолго, не слишком часто, но встречаются.
Второй вызов был принят ночью 11 декабря. Из-за сломанного замка заблокированной в комнате квартиры на улице Марины Расковой оказалась семья с маленьким ребёнком. Молодой отец выбрался наружу через окно второго этажа и частично разобрал вышедший из строя механизм, но «победить» его без помощи спасателей всё же не смог.
Кроме того, неоднократно на этой неделе дежурная смена выезжала на помощь пожилым людям и обеспечивала доступ к больным медработников.
Фото управления по делам ГО и ЧС.