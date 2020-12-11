Убегающий автовор попал на видео

Уличная камера зафиксировала преступление в микрорайоне «Университетский».

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Вчера днем возле дома №1 на улице Замятина в Липецке произошло преступление. Неизвестный мужчина вскрыл машину «Киа Спортейдж» и украл хранящиеся в автомобиле вещи. Камера уличного наблюдения зафиксировала предполагаемого вора: на запись попало, как мужчина идет к иномарке и спешно убегает с полными руками аппаратуры прочь.



- Сообщение об автомобильной краже поступило в полицию. Проверкой занимается отделение полиции №2, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.