Происшествия

сегодня, 15:40

Убегающий автовор попал на видео

6 1035
#кража

Уличная камера зафиксировала преступление в микрорайоне «Университетский».

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Вчера днем возле дома №1 на улице Замятина в Липецке произошло преступление. Неизвестный мужчина вскрыл машину «Киа Спортейдж» и украл хранящиеся в автомобиле вещи. Камера уличного наблюдения зафиксировала предполагаемого вора: на запись попало, как мужчина идет к иномарке и спешно убегает с полными руками аппаратуры прочь.

- Сообщение об автомобильной краже поступило в полицию. Проверкой занимается отделение полиции №2, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
6 1035
#кража

Комментарии (6)

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Добро

4 минуты назад
А что ещё есть такие люди какие что-то в машине оставляют?
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Липчанин

14 минут назад
Всегда говорил и буду говорить, больше видеофиксаций, быстрее будет ответ и меньше дармоедов
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Вован настоящий

33 минуты назад
Вот так вот. Средь бела дня, вокруг люди ходят. Ничего не боится ворюга. Очередной нарик подлатался. Во времена СССР его уже давно бы схватили и передали бы милиции. А сейчас все вокруг равнодушные. Никто даже внимания наверняка не обратил и не запомнил в лицо ворюгу.
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Юлия

36 минут назад
Он не просто нашу машину вскрыл, он стекло выбил правое пассажирское.Надеемся на следователей..
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Ваш тренер

54 минуты назад
Средь бела дня....Даааа....Быдлячий район однако!!!!
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бук

55 минут назад
Оперативно,48 сек
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