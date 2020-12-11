Культура
16 минут назад
Количество писем Деду Морозу от липчан за неделю удвоилось
1 55
Дети просят трансформеров, зайчиков, коньки и сестричек.
Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь МАУК "Культурные пространства Липецка" Ангелина Кашина, в специальный ящик в парке «Сказка» липчане уже принесли около 500 писем для Деда Мороза. Ровно за неделю количество писем Деду Морозу от липчан удвоилось. Причём пишут и дети, и взрослые.
- Елочки в этом году очень красивые, особенно понравились фигурки пингвинов в Нижнем парке. В Быхановом саду особенно очаровательны белочки, - пишет Деду Mорозу Аня, которой всего 1 год и 3 месяца. Очевидно, писать девочке помогала мама.
- Я бы хотел в подарок трансформера для себя, зайчика для сестренки, а маме и папе сил на постройку забора, - просит Деда Мороза 6-летний Даня.
- Больше всего в Новом году я хочу малыша - сестричку. Еще я бы хотела получить коньки розовые, самые красивые, - пишет 5-летняя Лера.
Напомним, почта Деда Мороза в Липецке будет работать до 15 декабря.
Фото - vk.com
- Елочки в этом году очень красивые, особенно понравились фигурки пингвинов в Нижнем парке. В Быхановом саду особенно очаровательны белочки, - пишет Деду Mорозу Аня, которой всего 1 год и 3 месяца. Очевидно, писать девочке помогала мама.
- Я бы хотел в подарок трансформера для себя, зайчика для сестренки, а маме и папе сил на постройку забора, - просит Деда Мороза 6-летний Даня.
- Больше всего в Новом году я хочу малыша - сестричку. Еще я бы хотела получить коньки розовые, самые красивые, - пишет 5-летняя Лера.
Напомним, почта Деда Мороза в Липецке будет работать до 15 декабря.
Фото - vk.com
1 55
Влад