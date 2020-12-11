Культура

16 минут назад

Количество писем Деду Морозу от липчан за неделю удвоилось

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#Дед Мороз #Новый год
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Количество писем Деду Морозу от липчан за неделю удвоилось

Дети просят трансформеров, зайчиков, коньки и сестричек.

Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь МАУК "Культурные пространства Липецка" Ангелина Кашина, в специальный ящик в парке «Сказка» липчане уже принесли около 500 писем для Деда Мороза. Ровно за неделю количество писем Деду Морозу от липчан удвоилось. Причём пишут и дети, и взрослые.

- Елочки в этом году очень красивые, особенно понравились фигурки пингвинов в Нижнем парке. В Быхановом саду особенно очаровательны белочки, - пишет Деду Mорозу Аня, которой всего 1 год и 3 месяца. Очевидно, писать девочке помогала мама.

- Я бы хотел в подарок трансформера для себя, зайчика для сестренки, а маме и папе сил на постройку забора, - просит Деда Мороза 6-летний Даня.

- Больше всего в Новом году я хочу малыша - сестричку. Еще я бы хотела получить коньки розовые, самые красивые, - пишет 5-летняя Лера.

Напомним, почта Деда Мороза в Липецке будет работать до 15 декабря.

Фото - vk.com

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#Дед Мороз #Новый год
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Комментарии (1)

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Влад

2 минуты назад
В стране люди гибнут, а тут про письма Деду Морозу. Ничего получше не придумали?
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