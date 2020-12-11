Россельхозбанк упростил оформление кредитов онлайн

Россельхозбанк сделал процесс онлайн-оформления кредитов более доступным. Теперь пользователи дистанционного канала обслуживания РСХБ - официального сайта банка, могут подать заявку на кредит или кредитную карту без подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.

Чтобы подать заявку, пользователю достаточно заполнить анкету и приложить сканы своих документов, которые автоматически сохранятся в информационных системах РСХБ. Посетить офис банка потребуется только для подтверждения личности и предоставления оригиналов документов при выдаче кредита.

«Мы продолжаем развивать цифровые технологии, которые делают банковские продукты доступнее. В соответствии с нашей стратегией мы стремимся дать клиентам возможность пользоваться любой услугой банка дистанционно. Это экономит их время, а также повышает безопасность в условиях пандемии», — отметила Елена Батурова, Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

С сентября 2020 года в банк поступило более 10 тыс. электронных заявок от клиентов, и по каждой четвёртой - принято положительное решение. В ближайшем будущем банк планирует увеличить количество онлайн-продуктов, а также развивать направление онлайн-кредитов, в том числе с помощью обратной связи от клиентов. По прогнозам банка, доля онлайн-заявок на кредиты в следующем году составит до 20% от всех заявок в Россельхозбанке.

На сегодняшний день дистанционно подать заявку можно на потребительский кредит без обеспечения, пенсионный кредит и кредит на рефинансирование, также клиент может оформить кредитные карты — «Амурский тигр», «Своя карта» и «Путевая карта».

Максимальная сумма потребительского кредита составляет 5 млн рублей, срок — до 7 лет. Ставка по кредиту — от 6,9% годовых. Если заявка одобрена, клиенту приходят SMS- и e-mail-сообщения с информацией о том, как получить продукт. Забрать деньги можно в ближайшем офисе банка. С полными условиями предоставления потребительского кредита можно ознакомиться здесь .

Адреса офисов и режим работы Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» на официальном сайте Банка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



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